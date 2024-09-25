Sagopa Kajmer ve Kamuran Akkor'dan hayranlarına müjde! Düet yapacağını duyurdular

Rap dünyasının sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, ünlü şarkıcı Kamuran Akkor ile çekilen fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Kajmer, “Müziğimizin nadide seslerinden üstat Kamuran Akkor ile” notuyla paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara, “Fenalar fenası, sözleri çok kuvvetli ve müzik başka seviye. Umuyorum seveceksiniz” diye cevap verdi.

Kamuran Akkor ise ilk stüdyo gününde kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli sanatçı dostum Sagopa Kajmer ile çok yakında şahane bir çalışma-şarkıyla siz değerli sevenlerimizin karşısında olacağız. İlk toplantımız ve stüdyo günümüzden kareleri sizlerle paylaşıyor; sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Kajmer ve Akkor’un paylaşımlarını ise hayranları yorum yağmuruna tuttu.

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır