MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sagopa Kajmer ve Kamuran Akkor'dan hayranlarına müjde! Düet yapacağını duyurdular

Sagopa Kajmer ve Kamuran Akkor'dan hayranlarına müjde! Düet yapacağını duyurdular

25.09.2024 21:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sagopa Kajmer mahlaslı Samsunlu ünlü rap sanatçısı Yunus Özyavuz ve ünlü şarkıcı Kamuran Akkor, yeni bir şarkı yapacaklarını açıkladı.

Sagopa Kajmer ve Kamuran Akkor'dan hayranlarına müjde! Düet yapacağını duyurdular

Rap dünyasının sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, ünlü şarkıcı Kamuran Akkor ile çekilen fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Kajmer, “Müziğimizin nadide seslerinden üstat Kamuran Akkor ile” notuyla paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara, “Fenalar fenası, sözleri çok kuvvetli ve müzik başka seviye. Umuyorum seveceksiniz” diye cevap verdi.

AW294581_01

Kamuran Akkor ise ilk stüdyo gününde kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli sanatçı dostum Sagopa Kajmer ile çok yakında şahane bir çalışma-şarkıyla siz değerli sevenlerimizin karşısında olacağız. İlk toplantımız ve stüdyo günümüzden kareleri sizlerle paylaşıyor; sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

AW294581_02

Kajmer ve Akkor’un paylaşımlarını ise hayranları yorum yağmuruna tuttu.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kamuran Akkor Sagopa Kajmer
En Çok Okunan Haberler
Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

'Kaldıramıyorum anne' dedi ortadan kayboldu

'Kaldıramıyorum anne' dedi ortadan kayboldu

PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

Sadece 2 dakika içinde dünyanın en zengin insanı oldu! Saniyeler içinde de fakirleşti

Sadece 2 dakika içinde dünyanın en zengin insanı oldu! Saniyeler içinde de fakirleşti

Polis katilinden sonra o da tutuklandı

Polis katilinden sonra o da tutuklandı

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.