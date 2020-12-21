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Sahada çalışan personele kışlık kıyafet

ÇORUM HABERLERİ  | 21.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanlığı bünyesindeki Fen İşleri, Temizlik Ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak saha çalışmalarını yürüten personele kışlık kıyafet desteği sağlandı.Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, belediye hizmet binasında bulunan kültür merkezinde isimlere özel hazırlanan kıyafet ve ayakkabıların dağıtımını gerçekleştirdi.Personelin her zaman her şartta yanında olduğunu hissettiren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Her türlü mevsim şartlarında soğuk ve sıcak demeden emeklerini esirgemeyen çalışanlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ayakkabı ve giysi desteği yaptık.

Sahada çalışan personele kışlık kıyafet

Sungurlu Belediye Başkanlığı bünyesindeki Fen İşleri, Temizlik Ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak saha çalışmalarını yürüten personele kışlık kıyafet desteği sağlandı.
Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, belediye hizmet binasında bulunan kültür merkezinde isimlere özel hazırlanan kıyafet ve ayakkabıların dağıtımını gerçekleştirdi.
Personelin her zaman her şartta yanında olduğunu hissettiren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Her türlü mevsim şartlarında soğuk ve sıcak demeden emeklerini esirgemeyen çalışanlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ayakkabı ve giysi desteği yaptık. Gerçek emekçiler onlardır. Sungurlumuza verdiğimiz her hizmetin gerçek mimarları saha personelimizdir. Kendilerine emekleri için teşekkür ederim.” dedi.

Sahada çalışan personele kışlık kıyafet

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