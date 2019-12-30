Sahada Cüneyt Çakır, VAR’da Koray Gençerler

Süper Lig’de sezonun ilk devresi, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 18 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen bu süreci hakemler de yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya kaldı. Her sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da VAR sistemine rağmen hakemler sık sık eleştiri oklarının hedefi oldu.

VAR'IN LİDERİ KORAY GENÇERLER

Futbolda hataları en aza indirgemek için getirilen VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması, 17 haftalık periyotta yer yer tartışmalara yol açsa da lehine birçok hatalı kararın verilmesine de engel oldu. Ligin ilk yarısında VAR odasına en fazla giren isim ise Koray Gençlerler. Gençerler, MHK tarafından 11 müsabakaya VAR olarak atandı. 41 yaşındaki hakemi, 9 kez VAR görevini üstlenen Serkan Tokat takip etti. Bahattin Şimşek de 8 maçta VAR hizmeti verdi. Emre Malok da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) koltuğunda en çok oturan hakem olarak dikkat çekiyor.

EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN CÜNEYT ÇAKIR

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. Çakır, tam 11 maçta hakem olarak sahada yer aldı. 43 yaşındaki hakemin yönettiği bu mücadeleler arasında Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray gibi önemli karşılaşmalar da bulunuyor.