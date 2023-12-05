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  4. Sahalara döneceği günü iple çekiyor! Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres'in son hali görenleri hayli üzdü

Sahalara döneceği günü iple çekiyor! Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres'in son hali görenleri hayli üzdü

05.12.2023 15:31 | Son Güncelleme:
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Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir formasından uzak kalan Brezilyalı oyuncu Luan Peres, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Peres'in çocuğuyla vakit geçirdiği paylaşımda, bacağına aparat taktığı ve tedavisinin halen sürdüğü görülürken 29 yaşındaki oyuncunun bu hali özellikle Fenerbahçe taraftarını hayli üzdü. İşte detaylar...

Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçen yılın eylül ayında Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında kaleye giden topu çıkardığı pozisyonda dizinden ciddi şekilde sakatlanıp 27 maç kaçıran Brezilyalı futbolcu iyileşmesinin ardından bir kez daha sakatlanırken, Fenerbahçe yönetimi Brezilyalı oyuncuya lisans çıkartılmamıştı.

SON HALİ TARAFTARI ÜZDÜ

Bu sezon yalnızca 3 maça çıkan, son olarak Maribor maçında sahada bulunan Luan Peres'in son hali taraftarlarını üzdü. 29 yaşındaki futbolcu sahalara dönüşünü iple çekerken sosyal medyadan çocuğuyla birlikte paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

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