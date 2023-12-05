Sahalara döneceği günü iple çekiyor! Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres'in son hali görenleri hayli üzdü

Geçen yılın eylül ayında Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında kaleye giden topu çıkardığı pozisyonda dizinden ciddi şekilde sakatlanıp 27 maç kaçıran Brezilyalı futbolcu iyileşmesinin ardından bir kez daha sakatlanırken, Fenerbahçe yönetimi Brezilyalı oyuncuya lisans çıkartılmamıştı.
Bu sezon yalnızca 3 maça çıkan, son olarak Maribor maçında sahada bulunan Luan Peres'in son hali taraftarlarını üzdü. 29 yaşındaki futbolcu sahalara dönüşünü iple çekerken sosyal medyadan çocuğuyla birlikte paylaştığı fotoğraf gündem oldu.