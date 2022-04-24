Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

Daha önce görevden alınan, MHK'nın değişmesiyle tekrar maça atanan Cüneyt Çakır'a büyük jest geldi.

Antalyaspor'un Kayserispor ile karşılaştığı maçta tribünler ve iki takım futbolcuları sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı alkışlarla destek verdi.

Buna kayıtsız kalmayan Cüneyt Çakır da kendisine verilen bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.

SABRİ ÇELİK DÖNEMİNDE YENİDEN GÖREVE DÖNDÜ

2022 Dünya Kupası'nda görev yapması beklenen ancak liste dışı bırakıldığı için bu durum zora giren Cüneyt Çakır'a, Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından göreve gelen Sabri Çelik yönetimince uzun süre sonra maç verildi. Uluslarararası düzeydeki tecrübeli hakem, Süper Lig'in 34'üncü haftasındaki Antalyaspor - Kayserispor müsabakasında görevlendirildi.

Cüneyt Çakır ve yardımcılarının sahaya çıktığı esnada tribünlerde alkış sesleri yükseldi. Cüneyt Çakır, tribünlerden yükselen alkış seslerine alkışla yanıt verdi. İki takım futbolcuları ve teknik heyetler de Cüneyt Çakır'ın yanına gelerek tecrübeli hakeme sarıldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



