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Şahan Gökbahar Hatay'daki görüntüleri anlatarak "Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım" dedi

07.02.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de büyük yıkıma sebep oldu. Hatay, Adıyaman, Antep, Kahramanmaraş, Malatya başta olmak üzere çevre illerden yardım çığlıkları yükselirken Şahan Gökbakar bir paylaşım yaparak "Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım" dedi.

Şahan Gökbahar Hatay'daki görüntüleri anlatarak "Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım" dedi

Türkiye, 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma sebep oldu. Ülkenin dört bir yanından yardım çığlıkları yükseliyor, zorlu hava koşulları enkazlara ulaşmayı zorlaştırıyor.

Sosyal medyada paylaşım yapan Şahan Gökbakar "Binlerce insan yardım çığlığı atıyor, yayın yapıyor, yalvarıyor ve yardımın gelmediğini haykırıyor. Sokakta kalanlar ayrı, göçük altındakiler ayrı. Ama yetkililer 'her yere ulaştık kontrol altında' diye açımlama yapıyor. Bu nasıl iş? Çok kötü, çok zor. Akıl almaz bir haldeyiz..." dedi.

Ekran Alıntısı

"KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN"

"Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım" diyen Gökbahar açıklamasında "99 depreminden daha büyük bir felaket. Kimse kimseyi kandırmasın. Durum çok felaket. Devletin ne insan gücü varsa sahaya çıkması lazım. İnanılmaz görüntüler var Hatay'da YAYINLANAMAZ GÖRÜNTÜLER DİYORUM! ANLAYIN ARTIK! Durum çok kötü." dedi.

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