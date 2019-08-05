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Şahan Gökbakar: Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışması gerekçesiyle binlerce ağacın kesilmesi haberleri patlak verdiğinden bu yana sosyal medya hesabı üzerinden aktif bir şekilde tepkisini gösteren Şahan Gökbakar, yaptığı yeni paylaşımla yine dikkat çekti.

Şahan Gökbakar: Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez

Binlerce insanın Kaz Dağları’ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek amacıyla buradaki tesislerin yakınında toplanması ve yürüyüşe geçmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı. Ünlü isimlerin de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu yürüyüşe destek verdiği görüldü.

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ŞAHAN GÖKBAKAR SÖZÜNÜN ARKASINDA

Haberlerin çıktığı ilk günden bu yana tepkisini sert bir şekilde ortaya koyan ve sosyal medya hesabından yazdıklarıyla oyuncu arkadaşlarını da tepki göstermeye davet eden Şahan Gökbakar, instagram hesabından ağaçların kesilmesine ve tabiatın tahrip edilmesine tepki göstermek için yürüyüşe geçen binlerce insanın fotoğraflarını yayınlayarak konuya dair tepkisini sürdürdü ve konunun takipçisi olacağına dair verdiği sözü tuttu. Gökbakar şunları yazdı:

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“Bu güzel ülkeyi ve Kaz Dağları’nı kendi çıkarları için kimse elimizden Alamos… O ağaçlar senin çocuğunun, benim çocuğumun ey vatandaş… Kaz Dağları bir tane… Çanakkale bir tane… O şehirde ne destanlar yazıldı, iyi bilir yabancılar… Çanakkale geçilmez diye boşuna denmedi… Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez…”

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar kaz dağları

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