Şahan Gökbakar'dan Abdullah Kavukcu'ya olay "Simit" göndermesi!

Koyu Galatasaraylılığı ile bilinen ve kulüple ilgili yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından sessiz kalmadı. Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası faturayı yönetime kesen ünlü isim, hedefine Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yu aldı.

2-0 PAYLAŞIMI VE "SİMİT" GÖNDERMESİ

Instagram hesabından maç skoru olan 2-0'ı paylaşan Gökbakar, Abdullah Kavukcu'ya yönelik sert ve alaycı ifadeler kullandı. Aynı zamanda Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı olan Kavukcu'ya, kendi sektörü üzerinden yüklenen Gökbakar, "Simit" temalı göndermesiyle yönetimin performansını ti'ye aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımı kısa sürede viral olurken, Galatasaray taraftarı da ikiye bölündü. Bir kısım taraftar ünlü komedyene hak vererek yönetimi istifaya davet ederken, bir kısım ise bu üslubun kulüp kültürüne yakışmadığını savundu.

ULTRASLAN DA İSTİFASINI İSTİYOR İDDİASI!

Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu olan Ultraslan'ın da Abdullah Kavukcu'dan memnun olmadığı ve istifasını istediği iddia ediliyor. Abdullah Kavukcu'nun yapılan bu eleştiriler sonrası nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.