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Şahan Gökbakar'dan Ayasofya'da sosyal mesafeye uymayanlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Ayasofya çevresinde yaşanan izdihama Şahan Gökbakar'dan tepki geldi.

Şahan Gökbakar'dan Ayasofya'da sosyal mesafeye uymayanlara tepki

Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namazAyasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Metro İstanbul, Ayasofya Camii’nin açılışı dolayısıyla oluşan yoğunluktan dolayı tarihi yarımadaya yakın olan istasyonlarda hizmet verilmeyeceğini açıkladı. Camii çevresinde yaşanan kalabalık ve izdihama Şahan Gökbakar'dan eleştiri geldi.

Şahan Gökbakar, Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma Namazı öncesinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

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"Corona virüsüne karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarınızı canı gönülden kutluyorum."

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