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Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 07:03 | Son Güncelleme

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, saat 10.00 itibarıyla alana giriş yapmaya başladı. Programın başlamasıyla birlikte vatandaşlar polis noktasından camiye doğru koşmaya başladı. İstanbul Valisi saat 11.00 sıralarında yaptığı açıklamada, namaz kılma alanlarının dolduğunu ve girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti.

Camiye giden 11 noktada kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, saat 10.00'da bölgeye alınmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımının beklendiği açılış töreni nedeniyle bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin de geldiği görüldü.

Geniş çaplı güvenlik önlemlerin alındığı bölgede, çok sayıda polis ekibi konuşlandırıldı.

NAMAZ KILMA ALANLARI DOLDU, GİRİŞLER DURDURULDU

Vali Ali Yerlikaya, "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu." dedi.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi Yarımada'da sağlık açısından aşırı yoğunluk oluşmaması için İBB tarafından Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuştur. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'nda trenler Haliç ve Vezneciler istasyonlarında durmayacaktır." denildi.

BİNLERCE KİŞİ KOŞMAYA BAŞLADI

Vatandaşlar geceden itibaren gelerek Ayasofya'nın çevresinde beklemeye başladı. Gülhane Parkı'nın önündeki yolda bekleyen binlerce kişinin girişine sabah saatlerinde izin verildi. Arama noktasından geçiş yapan vatandaşlar Ayasofya'ya koşarak gitti. Ayasofya'ya yakın noktalara gelenler ise seccadelerini yerlere sererek namaz vaktinin gelmesini beklemeye başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin daha yakınında olmak isteyen vatandaşlar ise birbirleriyle yarıştı.

Trabzon'dan geldiğini belirten İsmail Kaya, " Çok sevinçliyim bu günleri bize gösteren devletimize şükranlarımı arz ediyorum. Biz gençlik yıllarımızda açılması için çok uğraştık bugüne nasip oldu " derken, Kocaeli'den 17 kişi geldiklerini ifade eden Naci Kazak, " Buraya yürürken bile çok heyecanlı yürüdük. Bu bizim için çok farklı bir gurur, bu gururu burada yaşamak istedik onun için buradayız " dedi. Eskişehir'den ailecek geldiklerini belirten Sefa Sadıç, " Çok heyecanlıyız, Cuma namazı kılmakta nasip olacak bize. Çok coşkulu bir kalabalık var. Bu ilk cumada da bulunmak nesiller boyu bizim evlatlarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir hatıra olarak kalacak " diye ifade etti.

BARİYERİ AŞTILAR

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerledi.

ALMANYA'DAN GELDİLER

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Almanya'da Ayasofya'nın açılışına geldiğini belirten İsmail Arslan, "Almanya'dan 3 günlüğüne gelebildik. Allah'a Şükür Ayasofya'nın tekrardan cami olmasına bizde şahit olmak istedik" dedi.

"DİYARBAKIRLILAR DA AYASOFYA'DA OLSUN"

Ayasofya'nın açılışı için Diyarbakır'dan açılış için gelen İbrahim Yalçıntepe ise "Ayasofya için Diyarbakır'dan geldik. Ayasofya fetihin sembolü olduğu için dedik ki Diyarbakırlılar da Ayasofya'da olsun. Dedelerimiz burada ki maneviyatını yaşayalım. Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz" diye konuştu

(AJANSLAR)

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