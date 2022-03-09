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Şahan Gökbakar'dan cevap! "Yeni Akit benim için şöyle yazmış..."

09.03.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, akaryakıt zammını eleştirdiği için, Yeni Akit gazetesinde haber oldu. Gazeteye, sosyal medyadan tepki gösteren Gökbakar, "Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandaşı mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor! Allah akıl versin!" dedi.

Şahan Gökbakar'dan cevap! "Yeni Akit benim için şöyle yazmış..."

Yeni Akit gazetesi, önceki gün akaryakıt zammını eleştiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı, internet sitesinden yayınladığı haberle eleştirdi.

"Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!" başlıklı haberde, Gökbakar için "Son süreçte komedyenliğini bir kenara bırakıp, siyasetçi edası ile her konuda fikir beyan eden" ifadeleri kullanıldı.

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GÖKBAKAR'DAN TEPKİ: 'ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'

Söz konusu habere ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yeni Akit benim için şöyle yazmış, 'Milyonları cebe indirip halktan biri gibiymiş gibi rol yapan komedyen, cebine en ufak etkisi olmayan mazot zammını eleştirdi.' Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandaşı mıyım? Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor! Allah akıl versin!"


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Şahan Gökbakar
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