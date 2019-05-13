Şahan Gökbakar'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı!

Şahan Gökbakar, Anneler Günü'nde eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile İstanbul'da tekne turu yaptı. Ünlü oyuncu Anneler Günü'nü de paylaştığı aile fotoğrafıyla kutladı.

Gökbakar paylaşımda, "Dogururken ayri çile, büyütürken ayrı çile çeken, ama hiçbir zaman vazgeçmeyen, hayatını çocuklarına adayan başta canım annem ve çocuklarımın güzel annesi canım karım olmak üzere bütün annelerin bu özel gününü kutluyorum... Iyi ki varsınız..." notunu yazdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binden fazla beğeni aldı.





