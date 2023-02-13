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Şahan Gökbakar'dan ifade veren Oğuzhan Uğur'a destek! "Sadece iyilik için çabaladılar"

13.02.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahip olduğu Babala TV'de Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan Oğuzhan Uğur ifade verdi. Uğur'a pek çok destek mesajı yağarken Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı.

Şahan Gökbakar'dan ifade veren Oğuzhan Uğur'a destek! "Sadece iyilik için çabaladılar"

Yaşanan iki büyük depremin ardından "BaBala TV" adlı sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı paylaşımları yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan dolayı Uğur hakkında resen soruşturma başlattı.

Oğuzhan Uğur ifade vermek için adliyede... Oğuzhan Uğur ifade vermek için adliyede...

İfade haberiyle gündeme gelen Uğur'a Şahan Gökbakar'dan destek mesajı gecikmedi.

Gökbakar paylaşımında "Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin. Oğuzhan ve ve tüm etrafındakiler sadece iyilik için çabaladılar. On binlerce ölümün sorumluları tam olarak ortada yokken, Oğuzhan bugün "1 adet yanlış bilgi tweeti" sebebiyle adliyede koridorlarında! Pes!" dedi.

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Oğuzhan Uğur Şahan Gökbakar sosyal medya

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