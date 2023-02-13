Şahan Gökbakar'dan ifade veren Oğuzhan Uğur'a destek! "Sadece iyilik için çabaladılar"

Yaşanan iki büyük depremin ardından "BaBala TV" adlı sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı paylaşımları yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan dolayı Uğur hakkında resen soruşturma başlattı.

İfade haberiyle gündeme gelen Uğur'a Şahan Gökbakar'dan destek mesajı gecikmedi.

Gökbakar paylaşımında "Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin. Oğuzhan ve ve tüm etrafındakiler sadece iyilik için çabaladılar. On binlerce ölümün sorumluları tam olarak ortada yokken, Oğuzhan bugün "1 adet yanlış bilgi tweeti" sebebiyle adliyede koridorlarında! Pes!" dedi.



