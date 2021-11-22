SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Şahan Gökbakar’dan ilginç derbi yorumu!

Şahan Gökbakar’dan ilginç derbi yorumu!

22.11.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şahan Gökbakar’dan ilginç derbi yorumu!
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray taraftarı olan ünlü sanatçı Şahan Gökbakar NEF Stadı’ndaki karşılaşmayı, Instagram hesabından paylaştığı ‘Derbi bitti derdi kaldı’ başlıklı hikaye ile değerlendirdi.

İşte Gökbakar’ın gözünden derbi:

Marcao ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Diagne’nin golü iptal ise itmeden dolayı, Berkan’ı itmek de penaltı olmalıydı.

Bence hakem çok egolu ve agresifti. Maçı gerenlere hizmet etti.

Bir de sahada Koreli (Kim) varken neden Squid Game koreografisi? Nasıl bir kafa... Adam kahraman oldu resmen.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyorHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Rasim Ozan Kütahyalı: Delirmek üzereyimRasim Ozan Kütahyalı: Delirmek üzereyim
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Maç sonunda isyan etti! Çok sert sözler

Maç sonunda isyan etti! Çok sert sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.