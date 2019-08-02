Şahan Gökbakar'dan Kaz Dağları tepkisi

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından kesilen ağaçların fotoğrafını paylaştı. Ünlü arkadaşlarından da paylaştığı fotoğrafa yorum ve beğeni yapmasını isteyen Gökbakar, paylaşımında şunları yazdı:

"Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler..İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Ustelik kendi vatanı tarafindan Kanadalıya satılmış, umursanmamiş ve katledilmesine göz yumulmuş... Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapiyor.. Türkiye'den de iş birlikcileri var...Peki ya şimdi? Ne olacak biliyor musunuz?...Bu toplu mezar kaldırılınca, bir de siyanürle altını işleyecekler.. Yıllarca zehirlerini bu topraklara akıtıp, butun herkesi kanser edip, bitkileri kurutup, nehirleri kaynak sularını bok edip, hayvanlari öldürüp defolup gidecekeler Kanadalarina... Bayrağı ağaç yapraği olan bir ulke ???????? Kanada.Kanada da evinin bahcesindeki ağacı kesemezsin izin almadan... Ama iste sen satarsan kendi ulkenin ???????? tabiatinı o Kanadalı gelir keser senin agacini, verir siyanürü asidi zehiri toprağına... 2010 yilinda baslamis aramaya, agac kesmeye ve toplam 100milyon$ harcamis Kanadali..Cok gelmesin 100 milyon size, 3. Koprumuz 3 Milyar$ onunla kiyaslayın rakamı...Toplamda 4.6Milyar$lik altin bulmuş burada.. Bize ne kadari kalacak peki cikan altinin var mi bilen??? %4ü..yani 180milyon$ yaklasik... Değermi ya... Doların yeşili tutarmi şu agaclarin yesilini... Yazıklar olsun... Bu bolge onlarca selale ve akarsuya ev sahipligi yapan bir yer... Ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar, bu katliamı yapan ve buna mani olmayan herkesi lanetliyorum... Elimden gelen ne varsa yapacağım... Neden biliyor musunuz?? Çocuklarım, çocuklariniz ve doğacak çocuklarımız için... #kazdağları #kazdağlarıhepimizin #vatan #aşk not: her paylaştığım tatlı fotoğrafın altına yorum yazan ünlü arkadaşlarım bu acı fotoya da bir el atıverin gari... dost acı söyler..."



