MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı...

Şahan Gökbakar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı...

18.05.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura 10 gün kala Ankara'da açıklamalar yaptı. Şahan Gökbahar ise bu açıklamaları eleştirdi. Komedyenin "10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı iç işleri bakanı olarak açıkla. Kim olmalı çok belli..." dedi.

Şahan Gökbakar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı...

Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Kılıçdaroğlu 2. tur çalışmalarına başlarken Ankara'da açıklamalar yaptı.

Şahan Gökbakar ise Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Komedyen "Bir kere kağıttan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin" diyerek şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"BIRAK KAĞITTAN JENERİK CÜMLELER OKUMAYI"

"Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim iş birliği yapıyor, ne diyorsunuz siz diyecektin!
Şimdi yapman gereken, hemen bakanlarını açıkla. HEMEN!

10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı iç işleri bakanı olarak açıkla. Kim olmalı çok belli... Açlıktan, yoksulluktan kırılan bu halkı ve bu bitmiş ekonomiyi konuş. Nasıl toparlanacak, bu ülkenin değerli ve YENİ! isimlerini açıkla. Kriz kapıda. Adalet ve eğitimi kim toparlayacak isim ver... Bırak artık kağıttan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo'nun sevgilisi o anlarını paylaşarak dikkat çektiRonaldo'nun sevgilisi o anlarını paylaşarak dikkat çekti
Annesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdiAnnesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdi
Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Şahan Gökbakar ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

1,36 faizi vardı, kredi kartı ile avans çekimine sınırlama!

1,36 faizi vardı, kredi kartı ile avans çekimine sınırlama!

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.