Şahan Gökbakar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı...

Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Kılıçdaroğlu 2. tur çalışmalarına başlarken Ankara'da açıklamalar yaptı.

Şahan Gökbakar ise Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Komedyen "Bir kere kağıttan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin" diyerek şunları yazdı:

"BIRAK KAĞITTAN JENERİK CÜMLELER OKUMAYI"

"Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim iş birliği yapıyor, ne diyorsunuz siz diyecektin!

Şimdi yapman gereken, hemen bakanlarını açıkla. HEMEN!

10 milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı iç işleri bakanı olarak açıkla. Kim olmalı çok belli... Açlıktan, yoksulluktan kırılan bu halkı ve bu bitmiş ekonomiyi konuş. Nasıl toparlanacak, bu ülkenin değerli ve YENİ! isimlerini açıkla. Kriz kapıda. Adalet ve eğitimi kim toparlayacak isim ver... Bırak artık kağıttan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç!"

