Şahan Gökbakar'dan KYK faizi tepkisi! "Sığınmacıya karşılıksız 40 milyar dolar, kendi öz vatan evlatlarına..."

Sosyal medyada gündem olan KYK borcu geri ödemeleri faizine bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Pek çok öğrenci, öğrencilik döneminde aldığı 23-32 bin lira arasındaki kredilerin geri ödemesinin 100 bin liraya kadar çıktığını gösteren dekontları paylaşırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'nun, 'Ödemeyin' çıkışıyla dikkatleri çekti.

Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda. https://t.co/Dzlklm5uCy — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 10, 2022

"SIĞINMACILARA KARŞILIKSIZ 40 MİLYAR DOLAR... KENDİ ÖZ VATAN EVLATLARINA..."

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borçlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Somaliye KARŞILIKSIZ 1milyar dolar harca. Sığınmacıya KARŞILIKSIZ 40 milyar dolar harca. Ama kendi öz vatan evlatların üniversite okumaya çalısırken Kredi Yurtlar Kurumu olarak 23binTL verip, faiziyle birlikte 80-90binTL olarak geri iste! Aklım almıyor ve vicdanım sızlıyor."





