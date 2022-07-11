MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'dan KYK faizi tepkisi! "Sığınmacıya karşılıksız 40 milyar dolar, kendi öz vatan evlatlarına..."

Şahan Gökbakar'dan KYK faizi tepkisi! "Sığınmacıya karşılıksız 40 milyar dolar, kendi öz vatan evlatlarına..."

11.07.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada gündem olan KYK borcu faizlerine tepki gösterdi. Gökbakar yaptığı paylaşımda, "Kendi öz vatan evlatların üniversite okumaya çalışırken Kredi Yurtlar Kurumu olarak 23 bin TL verip, faiziyle birlikte 80 - 90 bin TL olarak geri iste! Aklım almıyor ve vicdanım sızlıyor" dedi.

Şahan Gökbakar'dan KYK faizi tepkisi! "Sığınmacıya karşılıksız 40 milyar dolar, kendi öz vatan evlatlarına..."

Sosyal medyada gündem olan KYK borcu geri ödemeleri faizine bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.
Pek çok öğrenci, öğrencilik döneminde aldığı 23-32 bin lira arasındaki kredilerin geri ödemesinin 100 bin liraya kadar çıktığını gösteren dekontları paylaşırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'nun, 'Ödemeyin' çıkışıyla dikkatleri çekti.

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde! 41 bin liraya 152 bin TL geri ödeme...KYK borçları sosyal medyanın gündeminde! 41 bin liraya 152 bin TL geri ödeme...

"SIĞINMACILARA KARŞILIKSIZ 40 MİLYAR DOLAR... KENDİ ÖZ VATAN EVLATLARINA..."

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borçlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Somaliye KARŞILIKSIZ 1milyar dolar harca. Sığınmacıya KARŞILIKSIZ 40 milyar dolar harca. Ama kendi öz vatan evlatların üniversite okumaya çalısırken Kredi Yurtlar Kurumu olarak 23binTL verip, faiziyle birlikte 80-90binTL olarak geri iste! Aklım almıyor ve vicdanım sızlıyor."

1657456138199-wdw

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba proje! Anlaşma sağlandı, ekrana dönüyorBomba proje! Anlaşma sağlandı, ekrana dönüyor
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"
"Beyimin elini öptüm!" Bayram harçlığı olay oldu"Beyimin elini öptüm!" Bayram harçlığı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
KYK Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''

Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi

Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.