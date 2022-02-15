Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya tepkisi! "Yöneticileri kınıyorum"

Canlı yayın sırasında muhabirine tokat ve büyük tepki çeken Muharrem Sarıkaya, ara verdiği yazılarına geri döndü. Konu ile ilgili Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN MUHARREM SARIKAYA ELEŞTİRİSİ

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından Muharrem Sarıkaya'nın yazılarına tekrar başlamasına sitem etti. Gökbakar, "Kendisine yardım etmeye çalışan kameraman kardeşimize, belediye başkanı hanımın ve oradaki diğer insanların gözü önünde şiddet uygulayan, yaptığı rezaleti herkesin gördüğü Muharrem Sarıkaya'yı tekrar yazar kadrosuna katan @Haberturk ve yöneticilerini kınıyorum!" sözlerine yer verdi.





