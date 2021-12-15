MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar’dan Türkiye’ye akın eden Bulgarlar hakkında dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan Türkiye’ye akın eden Bulgarlar hakkında dikkat çeken paylaşım

15.12.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, para birimleri Leva’nın TL karşısında değer kazanmasıyla alışveriş yapmak için Edirne’ye akın eden Bulgarlar hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar’dan Türkiye’ye akın eden Bulgarlar hakkında dikkat çeken paylaşım

Türk lirasının yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi üzerine, komşu ülkelerde yaşayanlar sınır şehirlerine alışveriş yapmak için adeta birbiriyle yarışır hale geldi. Bulgarlar da alışveriş yapmak için Edirne’ye akın ediyor.

Bulgaristan’ın para birimi 1 Leva 8 TL’ye yaklaşınca özellikle Edirne’ye ve İstanbul’a gelen Bulgarlar arabalarının bagajını dolduruyor.

Şahan Gökbakar doların son halini gördü, paylaşım yaptıŞahan Gökbakar doların son halini gördü, paylaşım yaptı

Komedyen Şahan Gökbakar da Twitter hesabından Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

“SONRA FARK ETTİM Kİ…”

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum… Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış….”

şg

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Sevgilisinin cinsel organıyla alay etmişti! Olay tercihSevgilisinin cinsel organıyla alay etmişti! Olay tercih
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Sevgilisi ölen Gülçin Ergül'e tepki yağdı! ''Pes artık!''

Sevgilisi ölen Gülçin Ergül'e tepki yağdı! ''Pes artık!''

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.