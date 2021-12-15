Şahan Gökbakar’dan Türkiye’ye akın eden Bulgarlar hakkında dikkat çeken paylaşım

Türk lirasının yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi üzerine, komşu ülkelerde yaşayanlar sınır şehirlerine alışveriş yapmak için adeta birbiriyle yarışır hale geldi. Bulgarlar da alışveriş yapmak için Edirne’ye akın ediyor.

Bulgaristan’ın para birimi 1 Leva 8 TL’ye yaklaşınca özellikle Edirne’ye ve İstanbul’a gelen Bulgarlar arabalarının bagajını dolduruyor.

Komedyen Şahan Gökbakar da Twitter hesabından Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

“SONRA FARK ETTİM Kİ…”

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum… Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış….”





