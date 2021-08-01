Şahan Gökbakar'dan yardım çağrısı! Marmaris'teki yangına havadan müdahale istedi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'yi derinden yasa boğan orman yangınlarını canlı yayınla takipçilerine aktardı. Sadece evinin bulunduğu bölgede kalmayan Gökbakar, ulaşabildiği noktalardan konum attı. Gökbakar'ın videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gökbakar, Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde kaydettiği görüntülerde, yangının yola sıçradığını belirterek, "Bakın burası cehennem. Buraya artık kimse müdahale edemez, havadan müdahale şart. Havadan müdahale" ifadelerini kullandı. Gökbakar'ın canlı yayınını anlık olarak onbinlerce takip etti.

Olay yerinden yine canlı yayınlar yapan Gökbakar isyanını dile getirdi. Ünlü komedyen, "Size yangın yayını yaptığım yer yanıyor. Yangın yolu atladı. Videolardaki sinirim, üzüntü ve çaresizlikten. Kusuruma bakmayın. Sabahtan beri yayını yaptığım yerin hali burası. 'Yola atlarsa yanarız' dedim ve yola atladı. Yola atlaması ‘geçmiş olsun' demek. Bu dağdan bütün burası yanacak. Bütün Selimiye'ye doğru yanacak. Buraya müdahale lazım. Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz" dedi.

YANGIN TOPLARI GETİRTTİ

Müdahale gelmeyince Gökbakar, söndürme çalışmalarına bölge halkıyla birlikte katıldı. O anlarda ünlü komedyen, “Ben bugün sabah itibarıyla buraya yangın topu denen bir malzeme bulup getirttim koli koli. Biz sabah burada yanan ufak tefek ateşlere, buradaki halkla beraber müdahale ettik ve buraları söndürdük. Soğutma olmadığı için, herhangi bir havadan müdahale buraya yapılmadığı için söndürülen yerler için için yanıp rüzgarın ve sıcağın etkisiyle tekrar alev alıyor. Burada itfaiye de yok. Müdahale edilmezse büyüyecek. Bir önceki yayını bitirdikten sonra buraya bir helikopter geldi. Bir kere su boşaltıp gitti. Sabah bizim söndürdüğümüz yer tekrar alevlendi. Ben kimsenin kötü niyetli hareket etmediğini düşünüyorum ama yeterli olmadığı için buralar böyle” uyarılarında bulundu.

UYARININ ARDINDAN 3 HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

'Rica ediyorum, havadan müdahale edin' diyen Gökbakar'ın çağrısının ardından, 3 helikopter olay yerine gelerek yangına müdahalede bulunmaya başladı.

Ünlü komedyen, gelen desteğin ardından, "Allah razı olsun. Müdahale geldi teşekkür ederiz ama devam etmesi lazım. Lütfen devam, rica ediyorum. Bütün yetkililer çok çalışıp yoruluyor ama müdahaleyi eksik bırakmasın. Helikopterlerin attığı çok az bir su. Bunun sürekli yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



