Şahan Gökbakar'dan YouTube açıklaması: Tüm gelir yangın mağdurlarına gidecek

Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar'ın Instagram'daki videoları, çok sayıda kullanıcı tarafından YouTube'da da yayınlanıyor.

Kendi videoları üzerinden haksız kazanç elde edildiğini söyleyen Gökbakar, YouTube ile anlaştıklarını ve bundan sonra elde edilen gelirin yangında zarar gören aileler için kullanılacağını açıkladı.

"MİLYONLARCA İZLENMİŞ VİDEOLAR..."

Instagram'dan kısa bir video paylaşan Gökbakar şunları kaydetti:

"Yangınların başından beri kamuyounu bilgilendirmek için Instagram sayfamdan canlı yayınlar yaptım. Bu videoları kendi YouTube sayfama koymadım. Fakat bu videoları kendi kişisel yada haber sayfalarında yayınlayanlar oldu ve gelir elde ettiklerini fark ettik. Milyonlar defa izlenmiş videolar.

Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, YouTube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar artık, elde ettiginiz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp bu yanlışı bir hayır işine döndürdük.

İnsanların videolarını kaldırmıyoruzuz. İsteyen herkes videolarımı kendi sayfalarından kullanabilir ancak elde edilecek tüm gelirler YouTube tarafından bize aktarılacak ve yangında zarar gören ailelere destek amacıyla kullanılacak"



