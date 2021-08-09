MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'dan YouTube açıklaması: Tüm gelir yangın mağdurlarına gidecek

Şahan Gökbakar'dan YouTube açıklaması: Tüm gelir yangın mağdurlarına gidecek

09.08.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangını bölgesinden günlerce canlı yayın yaparak kamuoyuna bilgi veren ve ekiplere destek olan Şahan Gökbakar, son paylaşımında YouTube ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı. Gökbakar, kendi videolarını YouTube sayfalarında yayınlayanların elde ettiği gelirin yangında zarar gören vatandaşlara destek için gönderileceğini söyledi.

Şahan Gökbakar'dan YouTube açıklaması: Tüm gelir yangın mağdurlarına gidecek

Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar'ın Instagram'daki videoları, çok sayıda kullanıcı tarafından YouTube'da da yayınlanıyor.

Kendi videoları üzerinden haksız kazanç elde edildiğini söyleyen Gökbakar, YouTube ile anlaştıklarını ve bundan sonra elde edilen gelirin yangında zarar gören aileler için kullanılacağını açıkladı.

"MİLYONLARCA İZLENMİŞ VİDEOLAR..."

Instagram'dan kısa bir video paylaşan Gökbakar şunları kaydetti:

"Yangınların başından beri kamuyounu bilgilendirmek için Instagram sayfamdan canlı yayınlar yaptım. Bu videoları kendi YouTube sayfama koymadım. Fakat bu videoları kendi kişisel yada haber sayfalarında yayınlayanlar oldu ve gelir elde ettiklerini fark ettik. Milyonlar defa izlenmiş videolar.

Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, YouTube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar artık, elde ettiginiz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp bu yanlışı bir hayır işine döndürdük.

İnsanların videolarını kaldırmıyoruzuz. İsteyen herkes videolarımı kendi sayfalarından kullanabilir ancak elde edilecek tüm gelirler YouTube tarafından bize aktarılacak ve yangında zarar gören ailelere destek amacıyla kullanılacak"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz
PARTNERŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladıŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek kimdir? MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek kimdir?
Anahtar Kelimeler:
youtube Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia

Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.