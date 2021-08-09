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Şahan Gökbakar, Marmaris'te yanan ormanları görüntüledi: İçmeler yangının başladığı yer

09.08.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar, bu defa bölgedeki son durumu paylaştı. İçmeler bölgesinde yangının başladığı yeri ve ardından kül olan ormanları çeken Gökbakar, "36 kilometre boyunca yaktı geçti neredeyse bütün Marmaris'i" dedi.

Şahan Gökbakar, Marmaris'te yanan ormanları görüntüledi: İçmeler yangının başladığı yer

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veren Şahan Gökbakar, son paylaşımında bölgede yanan ormanları görüntüledi.

Ünlü oyuncu Instagram'dan paylaştığı gönderiye "Kader ve keder. 35 kilometrenin sadece 8-10 kilometrelik bölümü. İzlenimimiz yangının kendi söndüğü. Müdahale gecikince kontrol edilemeyecek kadar büyük bir alan yandı. Ve görünüşe göre yerleşim yerlerine gelene kadar yandı" notunu yazdı.

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İçmeler'deki yangının başladığı yerden de yayın yapan Gökbakar, "Burada durdurulamadığı için imkansızlıktan, 36 kilometre boyunca yaktı geçti neredeyse bütün Marmaris'i" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Şahan Gökbakar
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