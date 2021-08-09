Şahan Gökbakar, Marmaris'te yanan ormanları görüntüledi: İçmeler yangının başladığı yer

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veren Şahan Gökbakar, son paylaşımında bölgede yanan ormanları görüntüledi.

Ünlü oyuncu Instagram'dan paylaştığı gönderiye "Kader ve keder. 35 kilometrenin sadece 8-10 kilometrelik bölümü. İzlenimimiz yangının kendi söndüğü. Müdahale gecikince kontrol edilemeyecek kadar büyük bir alan yandı. Ve görünüşe göre yerleşim yerlerine gelene kadar yandı" notunu yazdı.

İçmeler'deki yangının başladığı yerden de yayın yapan Gökbakar, "Burada durdurulamadığı için imkansızlıktan, 36 kilometre boyunca yaktı geçti neredeyse bütün Marmaris'i" dedi.



