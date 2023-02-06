Şahan Gökbakar deprem sonrası paylaştı! "Allah'ım sen yardım et. Kahroluyoruz"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Bölgede artçılar devam ederken sosyal medyadan Şahan Gökbakar da çeşitli paylaşımlar yaptı.

Şahan Gökbakar "Çok sayıda yıkılmış bina ve altında kalanların yardım çağrıları paylaşılıyor. Allah'ım sen yardım et. Kahroluyoruz..." dedi.

Depremin etkisini ve haberleri gören Gökbakar daha sonra ise "Bu deprem çok büyük maalesef. Malatya'da 100'den fazla bina yıkıldığı bilgisi var. Urfa, Adana, Antep ve civar illerde de benzer haberler var. Bu iller bu haldeyse Kahramanmaraş'ı düşünemiyorum. Allah'ım çok üzücü" dedi.

Ünlü isim daha sonra ise deprem anını paylaşarak "Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep'de bir dükkanda böyle kaydedilmiş. Bir buçuk dakika sürüyor ve çok şiddetli... Bu görüntü yıkımın ne denli fazla olacağının habercisi maalesef. Çok büyük bir felaket. En az kayıpla geçsin inşallah." paylaşımı yaptı.

