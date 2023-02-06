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Şahan Gökbakar deprem sonrası paylaştı! "Allah'ım sen yardım et. Kahroluyoruz"

06.02.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası Urfa, Adana, Malatya, Diyarbakır'dan da acı haberler geliyor. Depremin ardından Şahan Gökbakar da çeşitli paylaşımlar yaptı. Acı haberleri alan komedyen "Allah'ım sen yardım et. Kahroluyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Bölgede artçılar devam ederken sosyal medyadan Şahan Gökbakar da çeşitli paylaşımlar yaptı.

Şahan Gökbakar "Çok sayıda yıkılmış bina ve altında kalanların yardım çağrıları paylaşılıyor. Allah'ım sen yardım et. Kahroluyoruz..." dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Depremin etkisini ve haberleri gören Gökbakar daha sonra ise "Bu deprem çok büyük maalesef. Malatya'da 100'den fazla bina yıkıldığı bilgisi var. Urfa, Adana, Antep ve civar illerde de benzer haberler var. Bu iller bu haldeyse Kahramanmaraş'ı düşünemiyorum. Allah'ım çok üzücü" dedi.

Ekran Alıntısı

Ünlü isim daha sonra ise deprem anını paylaşarak "Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep'de bir dükkanda böyle kaydedilmiş. Bir buçuk dakika sürüyor ve çok şiddetli... Bu görüntü yıkımın ne denli fazla olacağının habercisi maalesef. Çok büyük bir felaket. En az kayıpla geçsin inşallah." paylaşımı yaptı.

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deprem Şahan Gökbakar sosyal medya

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