SON DAKİKA | Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki korkutan deprem sonrası Adana, Hatay, Diyarbakır'da yıkılan binalar var! Deprem görüntüleri ortaya çıktı, acı haberler peş peşe geliyor

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep olduğunu duyurdu. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği öğrenilirken, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde depremin hissedildiği belirtiliyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da yıkılan binaların olduğu öğrenilirken, bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere 22'den fazla artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da deprem sonrası ilk açıklama geldi. İşte tüm detaylar...
06.52
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır." denildi.
06:48
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada "Depremde şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." ifadelerini kullandı.
06:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada "Deprem 10 şehirde etkili oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var!" dedi.
06.42
Depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da yıkım yaşandığı öğrenildi.
06.38
Malatya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
06.20
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kan bağışı çağrısında bulundu. Kınık, yaptığı açıklamada "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." dedi.
06.08
İçişleri Bakanı Soylu, yaptığıa açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis... Tabii 7.4, yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görev başında. Jandarma, Emniyet, TSK, AFAD, Kızılay ve birçok arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber; Kahramanmaraş'a ben, Hatay'a Tarım Bakanımız, Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız, Adıyaman'a Ulaştırma Bakanımız, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Sağlık Bakanımız da biraz sonra buraya intikal ediyor. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır."
05:50
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
05:40
Adana Belediye Başkanı "3 apartman yıkıldı, biri 17 katlıydı" dedi.
05:32
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı.
05:20
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;
"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
05:15
Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. 4. seviye alarm ortaya koyduk. Uluslararası yardım kuruluşlarından da yardım istenilen bir seviyedir bu. Şuana kadar 6'nın üzerinde 6 artçı deprem meydana geldi, en büyüğü 6,6. Yıkım ve can kaybı konusunda net bir şey henüz söyleyemeyiz."" ifadelerini kullandı.
05:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
05:02
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
04:40
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."
04:35
Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
Profesör Doktor Okan Tüysüz depremle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Maalesef büyük bir deprem olduğu anlaşılıyor. Merkez üssü olarak da Gaziantep ve Kahramanmaraş arası Nurdağı olarak gözüküyor. Doğu Anadolu fayı, çok uzun zamandır deprem üretmeyen bir fay. Bu kadar suskun fayların zaman içerisinde büyük deprem üreteceğini söylemiştik. Doğu Anadolu üzerinde deprem beklenen bir faydır. Dünyanın en büyük faylarından bir tanesidir. Çok önemli bir deprem, çok ciddi hasar yaratma ihtimali yüksek.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/1yaWzajimS— AA Canlı (@AACanli) February 6, 2023
Pazarcık segmenti dediğimiz, çok uzun yıllardır deprem olmayan ve üzerinde 7'yi aşan büyüklükte deprem olma olasılığından yakın zamanda çok söz edilen bir bölge. Özellikle Elazığ depremi olduktan sonra -6.8 büyüklüğündeydi- Doğu Anadolu fayına dikkat çekmiştik ve nitekim böyle bir deprem gerçekleşti.
Ben burada yakın bir zamanda deprem bekliyordum. Burası sismik bir boşluktur. Uzun yıllardır deprem olmamış bir bölgedir. Bugün maalesef uyarılarım gerçekleşmiş oldu.
Bir bölgede deprem olduktan sonra aradan belli bir süre geçene kadar yeni bir büyük deprem olmuyor. Bu esnada faylar enerji biriktiriyorlar. Bu biriken enerji, belli bir dönem sonra büyük bir depremle boşalmış oluyor. Fayların belli parçalarında belli aralıklarla depremler olur. 15000'lü yıllardan bu zamana kırılmamış bir fay parçasıdır bu.
7'nin üzerindeki depremler ciddi anlamda hasar yaratan depremlerdir. Burada bulunan fay için bir kıyaslama yapacak olursak bu bölgedeki olan depremin büyüklüğü 17 Ağustos 1999 depremine aşağı yukarı eşit görünüyor.
7.4'ten sonra 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci bir deprem daha meydana geldi orada. İki büyüklük de hasar yapan depremlerdir. Hasar gören binalara girilmemesi önerilir. Hasar görmemiş bile olsa içeride kırıklar, çatlaklar gelişmiş yıkılmamış ama bir şekilde hasar görmüş yapılar, artçılarla yıkılabilir. Evde kırık, çatlak varsa eve girilmemesi çok daha sıhhatli olacaktır.
Maalesef internet büyük oranda kesik durumda. Depremlerde her zaman olduğu gibi rasathanelere dahi ulaşılamıyor. Yapılacak şey, deprem toplanma alanlarına hareket edilmesi olacak. Eğer bu bölgeler belirtilmemişse mümkün olan artçıların devam ettiği düşünülerek, yapıların yıkılması olasılığına karşın yapılardan uzakta bir yerde birikilmesi gerekir. Yaralılar varsa mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşlarına yetiştirilmesi gerekiyor. Sakin bir şekilde görevlileri beklemek gerekir.
Pazarcık'ta büyük hasar olma ihtimali yüksek. Pazarcık ilçesi uzun süredir söz ettiğimiz ilçelerden bir tanesi. Depremden en çok hasar görme olasılığı olan bir diğer ilçe de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi. Geçmişten bugüne büyük deprem olmasını beklediğimiz bölgelerden biri de Pazarcık'tı.
1513 yılından bu yana deprem olmayan Pazarcık fayı üzerinde gerçekleşmiş. Rasathaneler tarafından verilen bilgilerde bir miktar farklılıklar var. Görünen şu ki özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş arasında Pınarlı, Türkoğlu ve Pazarcık civarı en fazla hasar gören bölgeler olarak dikkat çekiyor.
Son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem. 17 Ağustos 1999'dan bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçmiş. Hasarın büyük olma olasılığı yüksek. Gerek şehir ve ilçe merkezlerinde gerekse köylerde büyük bir hasar yaratma olasılığı yüksek olan bir deprem.
Çok sayıda artçı olma ihtimali var. 6'nın üzerinde iki deprem meydana geldi. Artçıların büyüklüğü 6.6'ya varabilecek gibi gözüküyor. Hasar yaratma ihtimali yüksektir."
Ayrıntılar gelecek...