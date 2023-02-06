SON DAKİKA | Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki korkutan deprem sonrası Adana, Hatay, Diyarbakır'da yıkılan binalar var! Deprem görüntüleri ortaya çıktı, acı haberler peş peşe geliyor

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep olduğunu duyurdu. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği öğrenilirken, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde depremin hissedildiği belirtiliyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da yıkılan binaların olduğu öğrenilirken, bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere 22'den fazla artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da deprem sonrası ilk açıklama geldi. İşte tüm detaylar... KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TEKİ KORKUTAN DEPREM SONRASI BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR 06.52 Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır." denildi.

06:48 ŞANLIURFA VALİSİ: 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 30 YARALI VAR Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada "Depremde şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." ifadelerini kullandı.

06:45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada "Deprem 10 şehirde etkili oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var!" dedi.

06.42 DEPREM SONRASI YIKIM OLAN İLLER Depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da yıkım yaşandığı öğrenildi.

06.38 MALATYA VALİSİ ŞAHİN: İLK BELİRLEMELERE GÖRE 130 BİNA YIKILDI Malatya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

06.20 KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kan bağışı çağrısında bulundu. Kınık, yaptığı açıklamada "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." dedi.

06.08 BAKAN SOYLU'DAN CEP TELEFONU ÇAĞRISI İçişleri Bakanı Soylu, yaptığıa açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis... Tabii 7.4, yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görev başında. Jandarma, Emniyet, TSK, AFAD, Kızılay ve birçok arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber; Kahramanmaraş'a ben, Hatay'a Tarım Bakanımız, Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız, Adıyaman'a Ulaştırma Bakanımız, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Sağlık Bakanımız da biraz sonra buraya intikal ediyor. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır."

05:50 OSMANİYE'DE 34 BİNA YIKILDI, 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05:40 ADANA'DA BİRİ 17 KATLI OLMAK ÜZERE 3 BİNA YIKILDI Adana Belediye Başkanı "3 apartman yıkıldı, biri 17 katlıydı" dedi.

05:32 Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı.

05:20 DEPREM SONRASI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi; "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

05:15 BAKAN SOYLU: "DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ" Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. 4. seviye alarm ortaya koyduk. Uluslararası yardım kuruluşlarından da yardım istenilen bir seviyedir bu. Şuana kadar 6'nın üzerinde 6 artçı deprem meydana geldi, en büyüğü 6,6. Yıkım ve can kaybı konusunda net bir şey henüz söyleyemeyiz."" ifadelerini kullandı.

05:10 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

05:02 İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI İVEDİLİKLE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEKTEDİR İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

04:40 Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."