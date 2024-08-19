Şahan Gökbakar Dilan Polat'ın tahliyesine sosyal medyadan tepki gösterdi!

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan Dilan Polat 9 ay sonra tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından Gökbakar, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım...