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  4. Şahan Gökbakar Dilan Polat'ın tahliyesine sosyal medyadan tepki gösterdi!

Şahan Gökbakar Dilan Polat'ın tahliyesine sosyal medyadan tepki gösterdi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.08.2024 22:31
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Dilan Polat'ın tahliye edilme kararının ardından sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y.'yi hatırlatarak göndermeli bir paylaşımda bulundu.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan Dilan Polat 9 ay sonra tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından Gökbakar, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım...

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Dilan Polat Şahan Gökbakar
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