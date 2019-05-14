Şahan Gökbakar eleştirilere bakın ne tepki verdi!

Recep İvedik serisinin Afrika’da geçecek altıncı filmini kasım ayında seyirci ile buluşturacak olan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından siyasi gündeme dair paylaşımlarda bulunmuş ve dikkat çekmişti.

YSK’nın İstanbul seçimlerini tekrar etme kararı vermesinin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu’na destek vermiş ve hesaplarından yaptıkları ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirmişlerdi.

Bu tepkilerden sonra ünlü isimlere eleştiri ve tepkiler de gelmişti. Şahan Gökbahar ise İmamoğlu desteğinin ardından yaptığı Ali İhsan Yavuz taklidiyle gündeme bomba gibi düşmüş ve eleştirilerin odağı olmuştu.

Şahan Gökbakar gelen eleştirilern ardından sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu ve Anayasa'nın düşünce özgürlüğüyle ilgili maddesini paylaşarak kendisine yöneltilen bu eleştirilerin anayasal haklarını engellemeye yönelik olduğuna dair bir göndermede bulundu.

