MAGAZİN

Şahan Gökbakar evinin banyosundan çektiği video ile Tarkan'ı ti'ye aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.12.2018 15:58 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Tarkan'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu tiye alarak evinin banyosundan eğlenceli bir video çekti.

Şahan Gökbakar evinin banyosundan çektiği video ile Tarkan'ı ti'ye aldı

Tarkan'ın dün sabahın erken saatinde sosyal medya hesabından 'Çok yakında' diyerek paylaştığı video olay oldu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Tarkan'ın videosuna çektiği video ile karşılık verdi.

TARKAN'IN VİDEOSU EVİNİN BANYOSUNDAN TİYE ALDI

Sabahın erken saatinde çekilen videoda Tarkan çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylemişti. Bunun bir klip çekimi olmadığını da belirtmişti. Kısa süre sonra Megastar'ın bir reklam filminde oynayacağı ortaya çıktı. Komedyen Şahan Gökbakar ise sosyal medyada epey olay olan videoya tepkisiz kalamadı. Gökbakar, Tarkan'ı taklit ederek evinin banyosundan hayli komik bir video çekerek takipçileriyle paylaştı.

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
'Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki ölmüş''Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki ölmüş'
Emre Aşık'ın eşine ödeyeceği nafaka belli olduEmre Aşık'ın eşine ödeyeceği nafaka belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan Şahan Gökbakar

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40. yaşını böyle kutladı

40. yaşını böyle kutladı

Işıl Reçber sahte Işıl’a dava açtı

Işıl Reçber sahte Işıl’a dava açtı

Mümin Sarıkaya 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısını nasıl yazdığını anlattı

Mümin Sarıkaya 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısını nasıl yazdığını anlattı

Uludağ keyfi

Uludağ keyfi

Bülent Ersoy:Bu ses kirliliklerini duysalardı kahırlarından ölürlerdi

'Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki ölmüş'

Emre Aşık'ın eşine ödeyeceği nafaka belli oldu

Emre Aşık'ın eşine ödeyeceği nafaka belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.