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Şahan Gökbakar Fatih Altaylı'nın tepkisi sonrası sessizliğini bozdu! "İleri geri konuştuğunu görünce..." deyip sert çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.09.2024 11:24
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar günlerdir Marmaris Delikyol Koyu'ndaki eviyle gündemde. Evinin kaçak olarak tepsit edildiği ve yıkım kararı çıktığı iddia edilen Gökbakar, Fatih Altaylı'nın kendisine olan tepkisi sonrası sessizliğini bozdu. Gökbakar 'hakkımda ileri geri konuştuğunu görünce dayanamadım' diyerek iddialara son noktayı koydu.

MYNET-Şahan Gökbakar günlerdir Marmaris'teki eviyle adından söz ettiriyor. Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'te satın aldığı villasının kaçak olduğunun tespit edildiği iddia edilmişti.

Hatta ünlü isme Delikyol Koyu’ndaki villası için Marmaris Belediyesi’ne yıkım kararı gönderildiği de söylenmişti. Yazıda yıkımın, Marmaris Belediyesi’nce yapılmaması durumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiği belirtildiği iddia edildi.

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Günlerdir konuya dair sessizliğini koruyan Şahan Gökbakar'a ünlü gazeteci Fatih Altaylı tepki göstermiş ve "Onun önünden birkaç kere geçtim şöyle söyleyeyim Şahan haksız. Yani bu Türk milletinin en muhalifi ve en düzgünü bile emlak söz konusu olduğu zaman birdenbire gözünü bir rant şeyi büyüyor ve sığamıyor bir yerlere" demişti.

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ÜNLÜ İSİM SERT ÇIKMIŞTI

Altaylı bu sözlerle de yetinmemiş ve "Cennet gibi bir yer çok da ucuza almış 10 milyona almış galiba orayı küçücük de bir ev var orada zaten büyücük bir ev olmaz zaten olmamalı da. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni de izlemek zorunda değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

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SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Şahan Gökbakar, Altaylı'nın bu sözleri karşısında kendini tutamadı ve günlerdir süren sessizliğini sonunda bozdu. Gökbakar; 'Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Artık hukuki süreç mi etkilenmeye çalışıldı bilmiyorum ama. Fatih Altaylı'nın hakkımda ileri geri konuştuğunu görünce dayanamadım. Ben kendisinden daha ciddi bir gazetecilik yapmasını beklerdim. Beni telefonla arayıp sorabilirdi mesela. Ama yapmadı böyle bir şey. Yine de bir vesile oldu benim videoyu çekmeme' diyerek her şeyi açık açık anlattı.

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'BU FOTOĞRAF, BU EV VE BU İNŞAAT...'

Ünlü komedyen 'Öncelikle bu ve bu haberi alıp kullanan herkesin kullandığı bu fotoğraf, bu ev, bu inşaat bana ait değil. Arkada görünen bu ev de bana ait değil. Bunlar iki yan parselimizdeki komşumuzun evi. İnşaat da komşumuzun ev de komşumuzun. Bana ait değil. Benim evim iki yan parselde tek katlı 80 metrekare bir köy evi. Orada zaten fiziken orada. Resimlerde gösterildiği gibi iki katlı evim yok. Ben 2020 yılında hali hazırda olan evi ve iskeleyi satın aldım. Herhangi bir eklenti inşaat filan yapmadım' diyerek hakkındaki iddialara son noktayı koydu.

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Fatih Altaylı Şahan Gökbakar
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