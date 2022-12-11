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Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 7 sosyal medya gündeminde! "Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım"

11.12.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan Recep İvedik 7 sosyal medyanın da gündeminde. Şahan Gökbakar'ın çok konuşulan filmine yorum yağarken Mahsun Kırmızıgül'den de dikkat çeken bir yorum geldi. İşte Recep İvedik 7 hakkında yapılan yorumlardan bazıları...

Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 7 sosyal medya gündeminde! "Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım"

Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen filmi Recep İvedik 7 Disney+'da gösterime girdi. Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan film sosyal medyanın gündeminde.

Şahan Gökbakar'ın filmde ekonomi ve zam eleştirisi yapması Twitter'da konuşulurken ünlü komedyen hakkında Mahsun Kırmızıgül de takipçilerini ikiye bölen bir yorum yaptı.

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TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLEN YORUM

Kırmızıgül paylaşımında "Şahan, yeni filmi Recep İvedik 7 ile yeni dönemde yapılan komedi işlerinden çok farklı bir filmle karşımızda. Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım. Komedi dünyasında son yıllarda izlediğim en cesur film. İzleyin, hikayeler size çok tanıdık gelecek" dedi.

Şahan Gökbahar hakkındaki o yorum sosyal medyayı ikiye böldü! Şahan Gökbahar hakkındaki o yorum sosyal medyayı ikiye böldü!

Şarkıcının yorumuna kimi takipçiler katılırken kimi ise Kemal Sunal benzetmesine katılmadı.

Recep İvedik 7'de yer alan zam eleştirileri de çok konuşuldu. İşte yapılan yorumların bazıları...

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