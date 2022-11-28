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Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filminden ilk fragman yayınlandı! Aralık'ta Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak!

28.11.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi Recep İvedik 7'den ilk fragman yayınlandı. Disney Plus platformunda seyirciyle buluşmaya hazırlanan Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi de açıklanmıştı. Çekimleri Ayvalık'ta yapılan filmde, Recep İvedik bu defa köy hayatı yaşamaya başlıyor ve bölgede ormanlara zarar verecek olan bir projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya girişiyor.

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen ‘Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor.

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RECEP İVEDİK ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

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Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.
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