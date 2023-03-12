Hande Sarıoğlu maç sırasında TV önüne çöküp "Aşkın olayım" dedi! Sosyal medya yıkıldı: O bebek ne öyle?

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu'nın Icardi hayranlığı her geçen gün büyüyor. Trabzonspor maçını evde izleyen spiker o güne dair bazı anları yayınladı.

TV'deki sunuculuğu kısa süre Hande Sarıoğlu maç sırasında TV önüne çöktü ve Icardi için "Aşkın Olayım" dedi.

Televizyonun önünde şarkıyı söylerken ki anlarını paylaşan güzel spikerin evindeki sehpanın üzerindeki oyuncak bebek ise gözlerden kaçmadı. Sarıoğlu'nun o anları "O bebek ne alaka?" yorumları yağdı.

Hande Sarıoğlu bir takipçisine "Arkadaşlarımızla maç izledik, arkadaşımın kızının oyuncağı. Aslında normal bir şey ama videoda komik duruyor" yanıtını verdi.

Hande Sarıoğlu'nun bazı hayranları ise "Sana bakmaktan ne masa ne bebek gördük" yorumlarından bulundu.

