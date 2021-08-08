Şahan Gökbakar uyardı: Sakın bu oyunlara düşmeyin!

Marmaris'in, Turgut ve Selimiye mahalleleri arasında çıkan yangını söndürmek için ekiplerle birlikte müdahalelerde bulunan Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde bölgedeki alevleri söndürdüklerini belirtmişti. Marmaris'teki son durumu sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen, bu kez sevenlerini uyardı.

Gökbakar, adını kullanıp insanlardan para toplayanlara karşı sosyal medyada hesabından 'uyarı' videosu yayınladı. Bu kişiler hakkında dava açacağını söyleyen Gökbakar, "Gereken hukuki işlemler başlatılıyor, merak etmeyin" mesajını paylaştı.

"LÜTFEN BUNLARA İTİBAR ETMEYİN"

Gökbakar, "Çok kısa bir uyarı videosudur bu. Benim sekreterim ve asistanım olduğunu iddia eden kim olursa olsun itibar etmeyin. Çeşitli yardım kampanyaları, anket ve para topluyoruz gibi durumlar yaratmaya çalışıyorlar. Sakın bu oyunlara düşmeyin. Her türlü musibet olabilir. Benim adımı kullanarak birçok insanı mağdur edebilecek bir organizasyon olabilir. Yangının ilk gününden beri pek çok sanatçı arkadaşımız dostumuz beni arayıp ne yapabileceklerini soruyor. Her şeyin sırası gelecek. Şu yangınlar bitsin 'görüşeceğiz' dedim. Oyuncu ve müzisyen arkadaşlarla bir yardım organizasyonu yapacağız. Kendi adımıza buralardaki insanlara dokunmaya çalışacağız. Biz bu konuda kendimiz bir adım atacağız. Benim ve diğer sanatçı arkadaşlarımızın adını kullanarak size sosyal medya üzerinden mesaj yollayanlara inanmayın. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Seygiyle kalın. açıklamasında bulundu.

