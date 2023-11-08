ŞAHANE HAYATIM 2. BÖLÜM İZLE! Şahane Hayatım dizisi ilk bölümde neler oldu? İşte yeni bölümde yaşanacaklar!

Şahane Hayatım yeni bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat veriyor. Peki, Şahane Hayatım yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şahane Hayatım her çarşamba akşamı 'da yayınlanıyor. Şahane Hayatım dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ŞAHANE HAYATIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 1. bölümünde;

Gümüşçülerin gelini, cemiyetin kraliçesi Şebnem… Güzelliğiyle ve tarzıyla göz kamaştırıyor. İki çocuğu ve gözde kocasıyla şahane hayatının tadını çıkarıyor. Ve istediği evi aldırmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyor. Ancak bu tatlı gidişat, beklenmedik bir misafirle tehlikeli bir fırtınaya tutuluyor. Şebnem’in kimsenin bilmediği karanlık geçmişinden çıkıp gelen Niyazi, hayallere sığmayacak fedakarlıklarla kurduğu bu hayatı onun başına yıkmaya yemin etmiş. Şebnem, Niyazi tehlikesini başından atmak için ne gerekiyorsa yapacak. Fakat işler hiç de onun istediği gibi gitmeyecek ve sonunda kendini çetin bir ayakta kalma savaşı içinde bulacak.

ŞAHANE HAYATIM 2. BÖLÜMÜ İZLE!

Şahane Hayatım dizisinin 2. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







