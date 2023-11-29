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ŞAHANE HAYATIM 5. BÖLÜM İZLE! Şahane Hayatım dizisi son bölümde neler oldu? FOX TV yayın akışı

29.11.2023 20:36 | Son Güncelleme:
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Şahane Hayatım 5. bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizi FOX TV'de yayın hayatına başladı. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. İlk bölümleriyle izleyicilerden tam puan alan Şahane Hayatım dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Şahane Hayatım son bölümünde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Şahane Hayatım yeni bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat veriyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Şahane Hayatım yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şahane Hayatım her çarşamba akşamı 'da yayınlanıyor. Şahane Hayatım dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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ŞAHANE HAYATIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahane Hayatım dizisinin 4. bölümünde;
Şebnem’de sabır taştı! Melisa’nın burnunun dibine kadar girmesi Şebnem için son damla oldu! Önünde iki yol var: Ya Onur’un karşısına geçip kırılan kalbinin hesabını soracak ya da… Didem’le kafa kafaya verip Melisa’nın hakkından gelecek. Canı çok yanan Şebnem kendine hakim olup Melisa’ya hak ettiğini verebilecek mi?

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ŞAHANE HAYATIM 5. BÖLÜMÜ İZLE!

Şahane Hayatım dizisinin 5. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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FOX TV 29 KASIM 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:30 Hudutsuz Sevda

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