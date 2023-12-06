ŞAHANE HAYATIM 6. BÖLÜM İZLE! Şahane Hayatım dizisi son bölümde neler oldu? FOX TV 6 Aralık 2023 yayın akışı

Şahane Hayatım yeni bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat veriyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Şahane Hayatım yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şahane Hayatım her çarşamba akşamı 'da yayınlanıyor. Şahane Hayatım dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ŞAHANE HAYATIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahane Hayatım dizisinin 5. bölümünde;

Bıçak yarası sonunda Şebnem’i yatağa düşürdü! Yüksek enfeksiyon yüzünden Mesut’un bakımına muhtaç kalan Şebnem, Niyazi’nin açtığı yarayı Mesut’a nasıl açıklayacak? Şebnem’den başından beri şüphelenen Mesut, sonunda aradığı ipucunu elde edip Şebnem’in üzerine tüm gücüyle gidecekken onu durduran ne olacak?

ŞAHANE HAYATIM 6. BÖLÜMÜ İZLE!

Şahane Hayatım dizisinin 6. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

FOX TV 6 ARALIK 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:30 Hudutsuz Sevda

02:15 Kirli Sepeti







