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ŞAHANE HAYATIM FOX TV CANLI İZLE! Şahane Hayatım hangi kanalda, hangi gün? Son bölüm özeti

10.11.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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Şahane Hayatım ilk bölümü ile Fox TV canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrolde olduğu Fox TV'nin yeni dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle reytinglerde yükselişe geçti. Yayınlanan fragmanla birlikte heyecan iyice arttı. Peki, Şahane Hayatım hangi kanalda, hangi gün? Son bölüm özeti

Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'yı bir araya getiren Şahane Hayatım'ın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Şebnem, Niyazi, Mesut, Onur ve Melisa'nın başından geçenlerin anlatıldığı dizi bu akşam tekrar bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Şahane Hayatım bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

ŞAHANE HAYATIM HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Şahane Hayatım dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizi Fox TV'de ekrana geliyor. Fox TV'nin yeni dizisi çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor.

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ŞAHANE HAYATIM FOX TV CANLI İZLE!

Derin uçurumların ve ayrıcalıklı insanların dünyasında başarılı, burslu, matematik şampiyonu bir genç kız Etrafını sarmış ilgisizliğe, sevgisizliğe, hoyratlığa rağmen hayallerini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayatın her hücresine işlemiş adaletsizlik ise onu çok büyük bir seçim yapmaya ve haydut olmaya zorluyor.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
22:30 Hudutsuz Sevda
23:30 Orta Sayfa
01:30 Şahane Hayatım
03:45 Senden Daha Güzel
06:00 Ruhun Duymaz

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