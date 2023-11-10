ŞAHANE HAYATIM FOX TV CANLI İZLE! Şahane Hayatım hangi kanalda, hangi gün? Son bölüm özeti

Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'yı bir araya getiren Şahane Hayatım'ın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Şebnem, Niyazi, Mesut, Onur ve Melisa'nın başından geçenlerin anlatıldığı dizi bu akşam tekrar bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Şahane Hayatım bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

ŞAHANE HAYATIM HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Şahane Hayatım dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizi Fox TV'de ekrana geliyor. Fox TV'nin yeni dizisi çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor.

ŞAHANE HAYATIM FOX TV CANLI İZLE!

Derin uçurumların ve ayrıcalıklı insanların dünyasında başarılı, burslu, matematik şampiyonu bir genç kız Etrafını sarmış ilgisizliğe, sevgisizliğe, hoyratlığa rağmen hayallerini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayatın her hücresine işlemiş adaletsizlik ise onu çok büyük bir seçim yapmaya ve haydut olmaya zorluyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

22:30 Hudutsuz Sevda

23:30 Orta Sayfa

01:30 Şahane Hayatım

03:45 Senden Daha Güzel

06:00 Ruhun Duymaz





