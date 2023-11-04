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Şahane Hayatım'ın güzeli Nesrin Cavadzade iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Tarzına yorum yağdı

04.11.2023 12:57 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin efsane dizisi Yasak Elma'da hayat verdiği 'Şahika' karakteriyle fırtınalar estiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Şahane Hayatım dizisinde rol alıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Şahane Hayatım'ın güzeli Nesrin Cavadzade iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Tarzına yorum yağdı

Başarılı oyunculuğu, güzelliği ve iddialı tarzıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Fox Tv'nin yeni dizisi Şahane Hayatım'da hayat verdiği Melisa karakteriyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son pozlarıyla gündem oldu.

Beyaz kombiniyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade'nin iddiaları pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme; 'Beyaz çok yakışmış', 'Bu tarzın harika', 'Her zaman olduğun gibi mükemmel görünüyorsun', 'Güzel, seksi ve çekici görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi.

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

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Üniversiteden sonra Yersiz Yurtsuz dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı.

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Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivallerinde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

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