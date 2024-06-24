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Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA, küçük Berat'a acımadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.06.2024 23:47
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayan ve Ronaldo ile fotoğraf çekilen Berat Uluğ, UEFA tarafından ağır bir ceza aldı. İşte detaylar...

Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA, küçük Berat'a acımadı

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kaybeden Türkiye'nin gruptan çıkma şansı son maça kaldı.

Son maçta milli takımımızın Çekya karşısında alacağı 1 puan, gruptan çıkmamızı sağlayacak. Türkiye-Portekiz maçında sahaya giren taraftarlar damgasını vurmuştu.

Sahaya toplam 5 taraftar girerken, hepsi de Cristiano Ronaldo'ya koştu. O taraftarlardan birisi de 10 yaşındaki Berat Uluğ'du.

CEZASI AĞIR OLDU

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UEFA, tüm dünyada gündem olan Berat Uluğ için kararını verdi. Yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile selfie çekilen Berat'ın EURO 2024'teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi.

Berat'ın yaşı küçük olduğu için herhangi bir suç duyurusunda bulunulmayacak.

TÜM TURNUVADAN MEN EDİLDİ

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UEFA yetkilisi, Express'e yaptığı açıklamada, ''Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur.'' ifadelerini kullandı.

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Portekiz son dakika euro 2024 ronaldo
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