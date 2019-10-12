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Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 12.10.2019 01:44 | Son Güncelleme

Sahibini tüm engellerden daha çok seven köpeklere dair yüzlerce hikaye anlatılır, sahibini 4 yıl boyunca aynı noktada bekleyen köpek gibi.

Köpeklerle insanların dostluğu pek çok hikayeye konu olmuştur. Birbirinden ayrı düşen, kavuşamayan, kaybolan, birbirinden hiç ayrılmayan bir sürü hikaye dinlemişsinizdir. Bütün bu hikayeler hep bir ortak sonuca varıyor, köpekler insanın en iyi dostudur. Bu öyle bir dostluk ki karşısına çıkan hiçbir engeli tanımıyor. Tayland’da viral olan köpek Leo’nun hikayesi de böyle bir hikaye. Sahipleri Leo’yu bir benzin istasyonunun yakınlarında unutmuş. O günden bu yana, tam 4 yıldır Leo unutulduğu noktadan hiç ayrılmadan sahiplerinin geri gelip kendisini almasını bekliyor.


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