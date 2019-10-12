Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Köpeklerle insanların dostluğu pek çok hikayeye konu olmuştur. Birbirinden ayrı düşen, kavuşamayan, kaybolan, birbirinden hiç ayrılmayan bir sürü hikaye dinlemişsinizdir. Bütün bu hikayeler hep bir ortak sonuca varıyor, köpekler insanın en iyi dostudur. Bu öyle bir dostluk ki karşısına çıkan hiçbir engeli tanımıyor. Tayland’da viral olan köpek Leo’nun hikayesi de böyle bir hikaye. Sahipleri Leo’yu bir benzin istasyonunun yakınlarında unutmuş. O günden bu yana, tam 4 yıldır Leo unutulduğu noktadan hiç ayrılmadan sahiplerinin geri gelip kendisini almasını bekliyor.



