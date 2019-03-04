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Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 04.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Van'da 'ben evlendirin' yazısıyla gündeme gelen ve fenomen haline dönüşen Necip Ağacan, şimdi de trafikte kaçırdığı kazıyla gündem oldu. Necip Hoca lakaplı kişi bu kez de trafiği birbirine kattı. Kazıyla dolaşırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir grup kişiyle zaman geçiren Necip Ağacan, kazını kaçırınca olanlar oldu.

Bir anda korna seslerinin yükselmesiyle durumun farkına varan Necip Hoca lakaplı fenomen, uzun süre kaçırdığı kazı yakalamaya çalıştı. O anlarda ortaya bu görüntüler çıktı...

Van'da kaz şaşkınlığı

Van’da boynuna astığı "beni evlendirin" yazısıyla evlenme çağrısında bulunan Necip Hoca, vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Necip Hocayı gördükleri yerde fotoğraf ve video çekme talebinde bulunuyor.
Dün akşam bir grup vatandaş Beşyol kavşağında karşılaştıkları Necip Hoca ile fotoğraf çekerken, korna seslerinin çoğalmasını fark etmeleri üzerine sesin geldiği alana doğru yöneldi.
Vatandaşlar sahibinin elinden kaçan kazın trafiği birbirine kattığı anları cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kazın araçlar arasında bağırarak ilerlemesi nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk bir süre sonra sona erdi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
kaz Van

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