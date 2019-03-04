Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Bir anda korna seslerinin yükselmesiyle durumun farkına varan Necip Hoca lakaplı fenomen, uzun süre kaçırdığı kazı yakalamaya çalıştı. O anlarda ortaya bu görüntüler çıktı...
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