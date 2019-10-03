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Şahika Ercümen altın madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.10.2019 08:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen ‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda ilk gün yarışları yapıldı. Dünya Kupası’nda Rus sporcu Andrey Matveenko ve serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen altın madalya kazandı.

Şahika Ercümen altın madalya kazandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen ‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde Dünya birincisi olan milli sporcu Şahika Ercümen, Antarktika’da yaptığı dalışı hatırlatarak, “Orada su çok soğuk. Her dalışımda Kaş’ı andım, çünkü buranın sıcak mavi suları bana dalışı çok sevdiriyor" dedi.

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Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yapılan ilk gün Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika, Kolombiya, Rusya, Polonya, Kazakistan ve Brezilya olmak üzere, 7 ülkeden toplamda 19 sporcu mücadele etti. Yarışlar sonunda, Sabit Ağırlık (CW) dalında 3,50 dakikayla 120 metreye dalan Rus sporcu Andrey Matveenko, 2,14 dakikada 66 metre dalışıyla serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen altın madalya kazandı.

ERCÜMEN VE NACAR'DAN ALTIN MADALYA

Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı yapılan Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda ise, CW dalında 1,10 dakika süreyle 30 metre dalan Hükümet Ahmet Nacar ve 2,14 dakikada 120 metre dalışıyla Şahika Ercümen altın madalya elde etti. Yarışlarda dereceye giren sporculara, aynı gün akşam saatlerinde Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle madalya takdim edildi.

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KAŞ BELEDİYESİ'NDEN SPORCULARA TATİL HEDİYESİ

Öte yandan, Kaş Belediyesi derece alan sporculara tatil hediye etti. Birinci 1 haftalık tatil, ikinci 5 günlük, üçüncü de 3 günlük tatilin sahibi oldu.

Milli sporcu Şahika Ercümen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Antarktika’da yaptığı dalışı hatırlatarak, “Orada su çok soğuk. Her dalışımda Kaş’ı andım, çünkü buranın sıcak mavi suları bana dalışı çok sevdiriyor. Antarktika’da olup bilim çalışmasına katkı sağlamak, bir Türk kadını olarak, bana gurur verdi. Kendi sporumla orada yer aldım. O gerçekten büyük gururdu. Bugün de ülkemizi temsil ederek, madalya aldığım için ayrıca mutluyum” dedi.

DÜNYA KUPASI VE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SIRALAMA

Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

Dünya Kupası - Kadınlar: 1. Şahika Ercümen, 66 m 2. Emilia Biala, 45 m. Polonya ve Zoya Golovnya, 45 m. Rusya

Erkekler: 1. Adrey Matveenko, 120 m. Rusya 2. Cristian Castano, 75 m. Kolombiya 3. Raphael Gustavo Dalmeida Vilamiu, 55 m. Brezilya

Türkiye Şampiyonası - Kadınlar: 1. Şahika Ercümen, 66 m. 2. Yaren Türk, 43 m. 3. Birgül Erken, 41 m.

Erkekler: 1. Hükümet Ahmet Nacar, 30 m. 2. Halis Aydoğan, 10.8 m. 3. Gökhan Şenses, 3.6 m.
Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası, 3 Ekim’de (yarın) Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF) disiplinindeki dalışlarla devam edecek.

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şahika ercümen dünya kupası Andrey Matveenko kaş

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