Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen ‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde Dünya birincisi olan milli sporcu Şahika Ercümen, Antarktika’da yaptığı dalışı hatırlatarak, “Orada su çok soğuk. Her dalışımda Kaş’ı andım, çünkü buranın sıcak mavi suları bana dalışı çok sevdiriyor" dedi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yapılan ilk gün Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika, Kolombiya, Rusya, Polonya, Kazakistan ve Brezilya olmak üzere, 7 ülkeden toplamda 19 sporcu mücadele etti. Yarışlar sonunda, Sabit Ağırlık (CW) dalında 3,50 dakikayla 120 metreye dalan Rus sporcu Andrey Matveenko, 2,14 dakikada 66 metre dalışıyla serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen altın madalya kazandı.

ERCÜMEN VE NACAR'DAN ALTIN MADALYA

Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı yapılan Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda ise, CW dalında 1,10 dakika süreyle 30 metre dalan Hükümet Ahmet Nacar ve 2,14 dakikada 120 metre dalışıyla Şahika Ercümen altın madalya elde etti. Yarışlarda dereceye giren sporculara, aynı gün akşam saatlerinde Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle madalya takdim edildi.