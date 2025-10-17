SPOR

Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 102'nci yılı ve Gazze için yeni dünya rekoru

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu kırdı.

Berker İşleyen

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet’in 102’nci yılı ve Gazze’ye dikkat çekmek amacıyla Kaş’ta rekor denemesi gerçekleştirdi. Ercümen, 2 yıl önce Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kırdığı 106 metrelik “değişken ağırlık paletsiz” dünya rekorunu geliştirmek için yeniden suya indi.

FIRTINAYA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Yaklaşık 10 gündür Kaş’ta antrenman yapan Şahika Ercümen, bölgedeki fırtına uyarısı nedeniyle planladığı şekilde çalışamadı. Ancak iki gün önce yaptığı son deneme dalışının ardından bugün rekor için son hazırlıklarını tamamlayarak suya girdi.

Şahika Ercümen den Cumhuriyet in 102 nci yılı ve Gazze için yeni dünya rekoru 1

107 METRELİK DERİNLİĞE İNDİ

Dünya ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonları’na bağlı uluslararası hakemlerin gözetiminde gerçekleştirilen rekor denemesi saat 10.00’da başladı. Kurulan asansör sistemiyle önce 40 metreye ısınma dalışı yapan Ercümen, kısa bir nefes egzersizi ve meditasyon sürecinin ardından 10.15’te dünya rekoru için dalışına başladı.

KOL GÜCÜYLE YÜZEYE ÇIKTI

Asansör sistemiyle saniyede 2 metre hızla 107 metre derinliğe ulaşan milli sporcu, ardından sistemden ayrılarak yalnızca kol gücüyle su yüzeyine çıkış yaptı. Güvenlik dalgıçlarının eşlik ettiği Ercümen, sorunsuz şekilde dalışını tamamladı.

Şahika Ercümen den Cumhuriyet in 102 nci yılı ve Gazze için yeni dünya rekoru 2

"GAZZE NEFES ALSIN"

Hakemlerin incelemesi sonucunda Şahika Ercümen’in rekoru resmen onaylandı. Başarısını suda kutlayan milli sporcu ve ekibi, Türk ve Filistin bayraklarını açarak anlamlı bir mesaj verdi. “Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun” ve “Gazze nefes alsın” yazılı dövizlerle poz veren Ercümen, hem spor hem de insanlık adına unutulmaz bir ana imza attı.

