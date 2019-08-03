SPOR

Şahika Ercümen'in hedefi yeni dünya rekoru

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Antarktika'da tüpsüz dalış gerçekleştiren ilk Türk kadın sporcu olan Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yeni dünya rekoru kırmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Şahika Ercümen'in hedefi yeni dünya rekoru

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "Bu yaz sonunda yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum. Ancak kırmak istediğim yeni dünya rekoru derecesini son haftaya kadar açıklamayacağım." dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında antrenmanlarına devam eden Şahika Ercümen, kariyerindeki sportif hedeflerini sürdürdüğünü, kırmak istediği yeni dünya rekoru için hazırlık yaptığını söyledi.

MİLLİ SPORCU, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Bu yaz sonunda yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum. Ancak kırmak istediğim yeni dünya rekoru derecesini son haftaya kadar açıklamayacağım. Buna bir totem mi dersiniz, artık bilemiyorum ama bu kez bunu biraz gizli tutacağız. Özellikle yaz döneminde çok fazla yarışma da var. Birbirimizi etkilememek adına rekora dair son bir ya da iki hafta kala açıklamalar yapacağız. Şu anda bu konuyu kapalı ve gizli tuttuk."

"ANTARTİKA'DA DALAN BİR TÜRK KADINI OLDU, BİR BİR GURURDU"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında tarihi bir dalış gerçekleştiren Şahika Ercümen, "Beyaz Kıta"daki tecrübelerini de AA muhabiriyle paylaştı.

Antarktika'nın zorlu koşullarına dikkati çeken 34 yaşındaki sporcu, "Bu kıta, 'Herkes gitsin görsün.' diyebileceğim bir yer değil. Oraya giderken, 30 gün seyir halinde olmak üzere 40 gün evden uzak kaldık. Kimi zaman fırtına çıktı. Biz camı açıp, denize doğru bakmakla yetinmek zorunda kaldık. Bu yüzden de Antarktika'ya bir kez daha gider miyim, tabii ki Bakanımız gitmemi isterlerse ülkemi temsil edebilmek için seve seve giderim ama bu tercih bana kalacak olursa orası çok zor." diye konuştu.

Şahika Ercümen, Antarktika'da sarsıcı ve zor şartlar olduğuna değinerek, eksi bir derecede dalış yaptığını, dalış yaptığı esnada yanından balinaların, penguenlerin, fokların geçtiğini aktardı.

"Orada suya dalan ilk Türk kadını oldum. Bu, benim için çok büyük bir gururdu. En az bugüne kadar kırdığım rekorlar kadar, orada Türk bayrağını dalgalandırmak benim için çok önemliydi." diyen milli sporcu, Antarktika'da yaşadığı deneyimin kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

"SOĞUK SUDA DALIŞ YAPABİLMEK ÇOK ZOR"

İnsan vücudunun üşüdüğünde ve titrerken çok fazla enerji sarf ettiğini belirten Şahika Ercümen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim yaptığımız sporda zaten nefes tutuyorsunuz, kısıtlı bir vaktiniz ve enerjiniz var. Bunları doğru kullanmak çok önemli ve bunu üşürken yapamazsınız. O yüzden de Antarktika gibi bir yerde rekor kırmayı ilk etapta hiç düşünmedim. İnşallah ileride böyle bir şey de olur ama şu an o kadar soğuk bir suda maksimum bir performans gösterebilmek çok zor bir şey. 'Normal bir suda mı yoksa soğuk bir suda mı dalmak zor?' diye soracak olursanız, kesinlikle soğuk suda dalmak çok zor."

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptıFilenin Sultanları 2'de 2 yaptı
'Muaythai 12 Khan 2. Kademe Antrenörlük Kursu' devam ediyor'Muaythai 12 Khan 2. Kademe Antrenörlük Kursu' devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şahika ercümen Antarktika Balıkesir Ayvalık ilçesi

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Romelu Lukaku, Juventus yolunda

Romelu Lukaku, Juventus yolunda

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Lionel Messi'ye 3 ay men cezası

Lionel Messi'ye 3 ay men cezası

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binlerce kişi Başpehlivan Ali Gürbüz için toplandı

Binlerce kişi Başpehlivan Ali Gürbüz için toplandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

A Milli Takım, Brezilya'ya mağlup oldu

A Milli Takım, Brezilya'ya mağlup oldu

Kırkpınar’da yeni rekor!

Kırkpınar’da yeni rekor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahika Ercümen'in hedefi yeni dünya rekoru

Hedefi yeni dünya rekoru

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri’nde 2’de 2 yaptı

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

'Muaythai 12 Khan 2. Kademe Antrenörlük Kursu' devam ediyor

'Muaythai 12 Khan 2. Kademe Antrenörlük Kursu' devam ediyor

Kick boksçu Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

MotoGP'de sıradaki durak Çekya

Sıradaki durak Çekya

Pınar Eren Atasever, VakıfBank'ta

Pınar Eren Atasever, VakıfBank'ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.