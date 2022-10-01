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Şahika Ercümen, Türkiye rekoru kırdı

01.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Fedarasyonu'nun ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kaş Başka Dünya Kupası Serbest Dalış Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar ip destekli sabit ağırlık kategorisinde milli sporcu Şahika Ercümen, 82 metreye dalarak daha önce 81 metre olan Türkiye rekorunu yeniledi.

Şahika Ercümen, Türkiye rekoru kırdı

Kaş Başka Serbest Dalış Dünya Kupası'nın son günündeki yarışlara 25'i kadın, 67 sporcu katıldı. Kadınlar sabit ağırlık paletsiz (CNF) kategorisinde birinciliği 75 metreye dalan Hırvatistan'dan Mirela Kardesevic aldı. Kadresevic'in bu derecesi yeni dünya rekoru oldu. İkinciliği 46 metreye dalan İspanyol Laia Sopena, üçüncülüğü de 30 metreye dalan İran'dan Samira Makalfard kazandı. Erkekler sabit ağırlık paletsiz kategorisinde birinciliği 65 metreye dalan milli sporcu Görkem Gedik, ikinciliği 64 metreye dalan milli sporcu Mete Mordağ, üçüncülüğü de 41 metreye dalan Almanya'dan Anthony Wagner elde etti.

Master kadınlar sabit ağırlık kategorisinde tek yarışmacı olan ve 35 metreye dalan İran'dan Samira Kanalfard birinciliği kazandı. Bu dalda erkeklerde birinciliği 74 metreye dalan Kuveyt'ten Yaooub Benjabo, ikinciliği 57 metreyle milli sporcu Birol Özbek, üçüncülüğü de 55 metreye dalan Almanya'dan Anthony Wagner elde etti.

Kadınlar sabit ağırlık çift palet (CET-BF) kategorisinde birinciliği 78 metreye dalan İrena Vanova, ikinciliği 75 metreye dalan İtalya'dan Simona Auteri, üçüncülüğü de 63 metreye dalan milli sporcu Yasemin Ulucan kazandı. Bu ketegoride erkeklerde 113 metreye dalan Polonya'dan Matensz Malina birinci, 97 metreye dalan Umman'dan Omar Al Ghailani ikinci, 74 metreye dalan Lübnan'dan Marck Bou Mansour üçüncü oldu.

"ŞAHİKA ERCÜMEN YENİ TÜRKİYE REKORUNUN SAHİBİ OLDU"

Kadınlar ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorisinde birinciliği 90 metreye dalan Ukrayna'dan Kateryna Sadurska, ikinciliği 82 metreye dalan milli sporcu Şahika Ercümen elde itti. Milli sporcu, yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Üçüncülüğü de 78,2 metreye dalan Amerika'dan Enchante Gallardo kazandı. Bu kategoride erkeklerde 96 metreye dalan İngiltere'den Tory George birinci, 95 metreye dalan Avusturya'dan Eugen Geottling ikinci, 81 metreye dalan Polonya'dan Piotr Blaszczak üçüncü oldu.

Kaş Başka Dünya Kupası Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk üç dereceye giren sporculara Kaş Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Sporculara madalyalarını Türkiye Sualtı Federasyonu teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal verdi.

ŞAHİKA ERCÜMEN: ŞİMDİKİ HEDEFİM...

Milli sporcu Şahika Ercümen, "Pazartesi günü Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası, Kaş'ta başlıyor. Dünya şampiyonası öncesi katıldığım yarışta, yeni Türkiye rekoru kırdım. Mutluyum. Şimdiki hedefim, dünya şampiyonasında yeni rekorlara imza atarak, ülkeme madalya kazandırmak. Bunu başarmak için çalışacağım" dedi.

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