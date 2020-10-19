Sahil Güvenlik dizisinin yıldızı Loni Willison çöpte yaşıyor

Ülkemizde de gösterilen ve oldukça sevilen Sahil Güvenlik dizisinde rol alan Loni Willison artık tanınmaz halde.

Sadece 6 yıl önce görkemli bir hayata sahip olan Loni Willison, Los Angeles sokaklarında çöpleri karıştırırken görüntülendi.

2012 yılında Jeremy Jackson ile evlenen Loni Willison’ın eşinden şiddet gördüğüne dair haberler yayınlanmıştı. İnişli çıkışlı evlilikleri 2014 yılında sona erdi.

Ondan sonra da Willison eskisi gibi toplum içinde görünmemeye başladı. 2018 yılında ise eski model ve televizyon yıldızı sokaklarda yaşarken görüntülenmişti. Eski gösterişli halinden eser kalmayan Willison, bu sefer Los Angeles sokaklarında çöp kutlarını karıştırırken görüntülendi.

Görüntülenmesine aldırmayan Willison, yakındaki bir çöplüğü karıştırdı ve işe yarar bir şeyler bulmaya çalıştı.

