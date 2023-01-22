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Şahin Irmak ile Asena Tuğal Nişantaşı'ndaki kira fiyatlarını duyunca şoke oldu

22.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında nikah masasına oturan Şahin Irmak ile Asena Tuğal, Nişantaşı'na taşınmaya karar verdi. Çift, emlakçıları dolaşarak aradıkları özelliklerde bir ev bulmaya çalışırken kira fiyatlarını görünce şaşkına döndü.

Şahin Irmak ile Asena Tuğal Nişantaşı'ndaki kira fiyatlarını duyunca şoke oldu

2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Asena Tuğal ile Şahin Irmak 2015'te nişanlanmıştı. Çift 2018 yılında da evlenmişti. Asena Tuğal ve Şahin Irmak Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; 2018 yılında evlenen Şahin Irmak ile Asena Tuğal, Nişantaşı'nda emlakçı çıkışı görüntülendi.

Evlendikleri günden beri Etiler'de oturan çift, Nişantaşı'na taşınmak için ev arayışına girdi.

Irmak ve Tuğal'in, ev fiyatlarını duyunca ise moralinin bozulduğu görüldü.

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KİRA FİYATLARINI Tİ'YE ALDI

Fiyatlar karşısında espri yapan Şahin Irmak, "O kadar uygun ki her şey... Ev almak ve kiraya çıkmak istiyorsanız tam sırası... İnsanlar fiyatları abartıyor" dedi.

Her yerde yüksek fiyat olduğunu belirten Irmak, "Nişantaşı değil her yer öyle... Beşiktaş'ta da öyle..." diye konuştu.

Çift Nişantaşı'nda kira fiyatlarını 40-60 bin TL civarında olduğunu da dile getirdi.

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