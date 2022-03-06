Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında ve nereli?

Zaman zaman televizyon programlarında da yerini alan Şahin Kendirci'nin hayatı araştırılıyor. Müslüm filmiyle akıllara kazınan Şahin Kendirci Instagram'da, 'sahinkendirciofficiall' kullanıcı adı ile 171 bin takipçisine paylaşım yapıyor. Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci de kendisi gibi ünlü bir isim. İşte Şahin Kendirci hakkında detaylar...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

19 Nisan 2001, Adana doğumlu Şahin Kendirci 21 yaşındadır. Türk ses sanatçısı, sinema oyuncusu olan Şahin Kendirci, küçük yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında sempatik tavırları ile dikkat çekti. 2014'te katıldığı O Ses Türkiye Çocuklar yarışmasını kazandı.

Yarışmadan sonra Burak Aksak tarafından yazılıp yönetilen 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünü canlandırdı. Asıl çıkışını, 2018'de gösterime giren Müslüm filmi ile yaptı. Kendirci söz konusu filmde Müslüm Gürses'in gençliğine hayat verdi.

ŞAHİN KENDİRCİ'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

2019 - Şampiyon (dizi)

2018 - Müslüm

2015 - Bana Masal Anlatma



