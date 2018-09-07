Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Yönetmen Hilal Saral, Ay Yapım için hazırladığı yeni dizisi için Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu’yla görüşme halinde. Saral'ın Hande Erçel'i mi yoksa Afra Saraçoğlu'nu mu seçeceği merak konusu . ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Kara Sevda’ gibi sevilen yapımların yönetmeni Hilal Saral, Ay Yapım’a yeni bir dizi çekmek için kolları sıvadı.

80’li yıllara damgasını vuran yabancı dizi ‘Şahin Tepesi’ni uyarlayacak olan yönetmen cast çalışmalarına hız verdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Dizinin başrol oyuncusu olarak Zerrin Tekindor’la anlaşan Saral, genç kadın oyuncular için de Hande Erçel ile Afra Saraçoğlu’yla görüşmelere başladı. Saral görüşme neticesinde iki oyuncudan birine karar verecek. Diziyi Melek Gençoğlu ve ekibi kaleme alıyor.





