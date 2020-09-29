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Şahinbey belediyesi Nurdağı’na da hizmet götürecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nurdağı İlçesi’nin sokak ve caddelerindeki asfalt ihtiyacını karşılamak için Nurdağı Belediyesi ile protokol imzaladı.Nurdağı İlçesi’nin ihtiyaç duyulan noktalarına asfalt çalışması yapılması için Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaların vakit kaybedilmeden başlandığı müjdesini verdi.“İhtiyaç duyulan her nokta asfaltlanacak”Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nurdağı ilçesinde çalışmalara başlandığını belirterek, “Nurdağı Belediye Başkanımız Sayın Ökkeş Kavak beyle birlikte Şahinbey Belediyemiz arasında protokol imzaladık.

Şahinbey belediyesi Nurdağı’na da hizmet götürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nurdağı İlçesi’nin sokak ve caddelerindeki asfalt ihtiyacını karşılamak için Nurdağı Belediyesi ile protokol imzaladı.
Nurdağı İlçesi’nin ihtiyaç duyulan noktalarına asfalt çalışması yapılması için Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaların vakit kaybedilmeden başlandığı müjdesini verdi.
“İhtiyaç duyulan her nokta asfaltlanacak”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nurdağı ilçesinde çalışmalara başlandığını belirterek, “Nurdağı Belediye Başkanımız Sayın Ökkeş Kavak beyle birlikte Şahinbey Belediyemiz arasında protokol imzaladık. Bu protokol gereği Nurdağı İlçemizde yapılması gereken asfaltların belli bir bölümünü Şahinbey Belediyemiz tarafından yapılmasını kapsayan bir protokol. Çalışmalara başladık. İnşallah Nurdağı’nın ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarının asfaltlanması konusunda Nurdağı Belediyemize destek olacağız. Nurdağı Belediye Başkanımız Ökkeş Kavak’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
“Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum”
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun çalışmalarını her zaman örnek aldıklarını belirterek, “Çalışmalarıyla her zaman örnek aldığımız Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ile yaptığımız protokolle ilçemizin çok ciddi ihtiyacı olan sıcak asfalt ihtiyacı karşılanacak. Ekiplerde ilçemize gelerek çalışmalara başladı. Kış ayına girmeden önce yapılacak asfalt çalışmasıyla birlikte hemşerilerimizin daha temiz daha düzgün sokak ve caddeler kullanmalarını sağlamış olacağız. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahinbey belediyesi Nurdağı’na da hizmet götürecek

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