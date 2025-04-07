Sahipsiz kalan tek yer! Dünyada hiçbir ülke o bölgeyi istemiyor! Nedeni de...

Bir Tawil Üçgeni, Afrika'nın kuzeybatısındaki Mısır ve Sudan sınırında, uçsuz bucaksız kumullar ve kayalık dağlar boyunca uzanan, ilginç bir bölge olan alan hiç kimse tarafından istenmiyor. Yaklaşık 2.060 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Nubian Çölü'nün ortasında yer alan bu bölge, dünyada hiçbir ülkenin resmi olarak hak iddia etmediği tek toprak parçası olma özelliğini taşıyor.

BU BÖLGE NEDEN İSTENMİYOR?

Hukuki açıdan Bir Tawil, hiçbir devlete ait olmayan ve "terra nullius" olarak adlandırılan bir bölge olarak kabul ediliyor. Bu durum, teorik olarak herhangi bir ülkenin bu toprakları talep edebileceği anlamını taşıyor.

Yalnızca diplomatik bir tarafsız bölge değil, aynı zamanda dünyanın en yaşanmaz bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgenin ilgi çekici doğal kaynakları, denize erişimi ve daimi nüfusu bulunmuyor. Petrol yatakları ve Kızıldeniz'e bağlantısı sayesinde ekonomik potansiyele sahip olan, ticaret ve balıkçılık rotaları açısından stratejik önemi bulunan Halaib'in aksine, Bir Tawil tamamen kurak bir arazi niteliği taşıyor.

KRALLIKLAR İLAN EDİLDİ!

2014 yılında Amerikalı çiftçi Jeremiah Heaton, 10.000 kilometre yol kat ederek bu bölgeye bir bayrak dikti ve "Kuzey Sudan Krallığı"nı ilan etti. Kendini kral ilan eden Heaton, kızını da prenses unvanıyla onurlandırdı. 2017'de ise Hintli bilim insanı Suyash Dixit, Bir Tawil'i ziyaret ederek "Dixit Krallığı"nı ilan etti. Kendini hükümdar ilan eden Dixit, babasını başbakan olarak atadı.