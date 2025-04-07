Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sahipsiz kalan tek yer! Dünyada hiçbir ülke o bölgeyi istemiyor! Nedeni de...

Sahipsiz kalan tek yer! Dünyada hiçbir ülke o bölgeyi istemiyor! Nedeni de...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
07.04.2025 17:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nubian Çölü'nün ortasında yer alan ve Bir Tawil Üçgeni olarak adlanlandırılan bölge, dünya üzerinde, hiçbir ülkenin sahiplenmediği bir toprak parçası olarak biliniyor. Uçsuz bucaksız kumullar ve kayalık dağlar boyunca uzanan yer adeta unutulmuş bir yer. Hiç kimsenin istememe nedeni ise çok basit.

Sahipsiz kalan tek yer! Dünyada hiçbir ülke o bölgeyi istemiyor! Nedeni de...

Bir Tawil Üçgeni, Afrika'nın kuzeybatısındaki Mısır ve Sudan sınırında, uçsuz bucaksız kumullar ve kayalık dağlar boyunca uzanan, ilginç bir bölge olan alan hiç kimse tarafından istenmiyor. Yaklaşık 2.060 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Nubian Çölü'nün ortasında yer alan bu bölge, dünyada hiçbir ülkenin resmi olarak hak iddia etmediği tek toprak parçası olma özelliğini taşıyor.

01e1769777f72977863e8b2b0cd5917f

BU BÖLGE NEDEN İSTENMİYOR?

Hukuki açıdan Bir Tawil, hiçbir devlete ait olmayan ve "terra nullius" olarak adlandırılan bir bölge olarak kabul ediliyor. Bu durum, teorik olarak herhangi bir ülkenin bu toprakları talep edebileceği anlamını taşıyor.

Q3JK5ugJyZHYWNKV-636784895463182

Yalnızca diplomatik bir tarafsız bölge değil, aynı zamanda dünyanın en yaşanmaz bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgenin ilgi çekici doğal kaynakları, denize erişimi ve daimi nüfusu bulunmuyor. Petrol yatakları ve Kızıldeniz'e bağlantısı sayesinde ekonomik potansiyele sahip olan, ticaret ve balıkçılık rotaları açısından stratejik önemi bulunan Halaib'in aksine, Bir Tawil tamamen kurak bir arazi niteliği taşıyor.

KRALLIKLAR İLAN EDİLDİ!

2014 yılında Amerikalı çiftçi Jeremiah Heaton, 10.000 kilometre yol kat ederek bu bölgeye bir bayrak dikti ve "Kuzey Sudan Krallığı"nı ilan etti. Kendini kral ilan eden Heaton, kızını da prenses unvanıyla onurlandırdı. 2017'de ise Hintli bilim insanı Suyash Dixit, Bir Tawil'i ziyaret ederek "Dixit Krallığı"nı ilan etti. Kendini hükümdar ilan eden Dixit, babasını başbakan olarak atadı.

e899aacd3200f7a20f603c323963de71

Mynet'in Sesi
Yaşını söylediğinde kimse inanmıyor! Herkes 20'li yaşlarda sanıyor ama...Yaşını söylediğinde kimse inanmıyor! Herkes 20'li yaşlarda sanıyor ama...
Otobüsteki yangına ilginç müdahale! Bakın ne yaptı...Otobüsteki yangına ilginç müdahale! Bakın ne yaptı...
Anahtar Kelimeler:
Sudan Mısır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Yaşını söylediğinde kimse inanmıyor! Herkes 20'li yaşlarda sanıyor ama...

Yaşını söylediğinde kimse inanmıyor! Herkes 20'li yaşlarda sanıyor ama...

Hiçbir ülke bu bölgeyi istemiyor!

Hiçbir ülke bu bölgeyi istemiyor!

Maydanoz aldı, poşeti açınca isyan etti! Bilmeden yemeyin...

Maydanoz aldı, poşeti açınca isyan etti! Bilmeden yemeyin...

Otobüsteki yangına ilginç müdahale! Bakın ne yaptı...

Otobüsteki yangına ilginç müdahale! Bakın ne yaptı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.